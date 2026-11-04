Вестминстерскому дворцу предрекли разрушительный пожар по сценарию Нотр-Дама

Times: Вестминстерский дворец оказался под угрозой разрушительного пожара

Tекст: Мария Иванова

Комитет по государственным расходам опубликовал доклад с призывом к депутатам проголосовать за реставрационные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

«Парламенту грозит значительный риск сгореть, как собор Парижской Богоматери», – отмечается в документе.

Авторы отчета предупредили, что откладывание ремонта чревато катастрофическим происшествием, которое создаст угрозу для жизней людей и нарушит функционирование демократии в Великобритании. Зданию требуется масштабная реставрация для устранения неисправностей механических и электрических систем, нарушений пожарной безопасности и высокого содержания асбеста.

Рассматриваются четыре варианта ремонта стоимостью от 11 млрд до 56 млрд фунтов стерлингов, работы могут занять от 19 до 84 лет. Председатель комитета Джеффри Клифтон-Браун отметил, что во дворце круглосуточно дежурят пожарные патрули для недопущения возгорания.

Вестминстерский дворец в центре Лондона был построен в середине XIX века на месте сгоревшего средневекового здания, при этом некоторые его помещения сохранились с XI века.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году аварийное состояние Вестминстерского дворца назвали возможной причиной крупного пожара.

В английском графстве Оксфордшир возник сильный пожар в комплексе автомастерских по реставрации.