В Таиланде россиянина задержали по подозрению в торговле метамфетамином

The Phuket News: На Пхукете задержали россиянина за хранение метамфетамина

Tекст: Мария Иванова

Мужчину по имени Алексей задержали на дороге между пляжами Калим и Камала в районе Катху, когда он попытался выбросить сверток с более чем двумя граммами наркотика при приближении полицейских, пишет The Phuket News.

В арендованном им доме в районе Вичит полиция нашла еще более 91 грамма запрещенных веществ. Анализы россиянина показали положительный результат на употребление метамфетамина. В его телефоне нашли данные, указывающие на причастность к наркоторговле, отмечает ТАСС.

Россиянину предъявлены обвинения в употреблении и хранении наркотиков первой категории с целью сбыта. Он доставлен в полицейский участок для следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете полиция задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.

В январе шкиперу катера с россиянами на борту предъявили обвинения в хранении и употреблении метамфетамина после столкновения с рыболовецким судном в Андаманском море.

В прошлом году на Пхукете по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали 20-летнего гражданина России.