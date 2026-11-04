Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

Tекст: Мария Иванова

По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.