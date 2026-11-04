  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия формирует новую логику импортозамещения
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Мерц выдвинул словие приглашения Путина на G20
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня

    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

    Комментарии (12)
    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

    Комментарии (9)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

    Комментарии (14)
    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили об отсутствии страхового запаса газа в Германии

    Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия практически не имеет страхового запаса природного газа на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер.

    «Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

    Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

    Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

    В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:20 • Новости дня
    Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье подготовили к запуску в 2027 году

    «Автодом» запланировал запуск бывшего завода Mercedes-Benz на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший завод концерна Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» возобновит работу с новым производственным партнером в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

    Производственная площадка в Московской области сейчас готовится к полноценному перезапуску. Выпуск автомобилей на предприятии начнется с участием нового партнера, рассказал Ольховский «Газете.Ru».

    «Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили», – заявил он.

    По его словам, российский автомобильный рынок в настоящее время находится в стадии стабилизации марок и моделей, а к 2027 году произойдет окончательное формирование ассортимента на следующие четыре-пять лет. После запуска производств усилия автоконцернов будут направлены на локализацию компонентов.

    Группа компаний «Автодом» приобрела предприятие вместе с другими российскими активами немецкого автоконцерна в 2023 году. Летом 2024 года на заводе стартовал выпуск автомобилей Exeed, и к настоящему времени там произвели около 16,4 тыс. кроссоверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев анонсировал старт производства представительских автомобилей на заводе в Петербурге. Летом гендиректор автозавода «Москвич» Елена Фролова сообщила о планах запустить сборку гибридных машин. В марте покинувшая российский рынок компания Mercedes-Benz зарегистрировала в стране новый товарный знак.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Глава МВД Германии обвинил левых радикалов и мигрантов в беспорядках

    МВД Германии назвало мигрантов и левых радикалов виновниками беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что левые группировки и выходцы из эмигрантской среды спровоцировали массовые беспорядки на мирных молодежных акциях.

    Мирные демонстрации в немецких городах переросли в столкновения с полицией из-за действий готовых к насилию радикалов и дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Готовые к насилию левые группировки и дебоширы из мигрантской среды воспользовались мирными демонстрациями, проходившими днем, и захватили их под свой контроль», – заявил Добриндт.

    Он поблагодарил сотрудников полиции, чьи действия позволили предотвратить вспышки насилия по примеру Парижа. По словам министра, участников погромов устанавливают по видеозаписям для привлечения к суровой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу объединенный протест левых сил и молодежных движений в Берлине обернулся массовыми беспорядками.

    Немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов с применением перцового газа.

    В тот же день масштабные демонстрации по призыву инициативы «Поколение Z решает» охватили более 30 городов Германии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида