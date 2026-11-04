Путин присвоил ранг полномочного посла директору департамента МИД Капырину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину. Об этом говорится в указе главы государства, пишет ТАСС.

Кроме того, такой же ранг присвоен послу России в Индонезии Сергею Толченову.

Игорь Капырин родился в 1962 году. Работает в системе МИД с 1984 года после окончания МГИМО. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским, португальским и французским языками.

Сергей Толченов родился в 1965 году. На дипломатической службе с 1988 года после окончания МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Владеет вьетнамским, английским и французским языками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе дипмиссии на Маврикии Ираде Зейналовой. Ранее глава государства назначил Дмитрия Любинского заместителем главы МИД.