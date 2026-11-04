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    4 ноября 2026, 10:49 • Новости дня

    Путин присвоил ранг полномочного посла директору департамента МИД Капырину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину.

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину. Об этом говорится в указе главы государства, пишет ТАСС.

    Кроме того, такой же ранг присвоен послу России в Индонезии Сергею Толченову.

    Игорь Капырин родился в 1962 году. Работает в системе МИД с 1984 года после окончания МГИМО. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским, португальским и французским языками.

    Сергей Толченов родился в 1965 году. На дипломатической службе с 1988 года после окончания МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Владеет вьетнамским, английским и французским языками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе дипмиссии на Маврикии Ираде Зейналовой. Ранее глава государства назначил Дмитрия Любинского заместителем главы МИД.

    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Базовые ценности, среди которых забота о семье и Родине, одинаковы для всех людей, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. «Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    По его словам, базовые ценности – любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой России – у всех одни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В феврале он заявил о наличии общих базовых принципов в основе ценностей народов России.

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    3 ноября 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что лучшие проекты Года единства народов России должны получить продолжение в последующие годы.

    «Хотел бы отметить успешные управленческие практики, народные инициативы, результативные проекты, что получили общественную поддержку в рамках года, конечно, должны обязательно иметь продолжение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент добавил, что наиболее результативные проекты необходимо проанализировать.

    «Важно их систематизировать, анализировать, а затем все лучшее включить, интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики, а также в профильные федеральные и региональные планы, причем уже на следующий 2027 год и последующие периоды», – заключил Путин.

    Напомним, президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин пожелал счастья семье познакомившихся во время наводнения в Дагестане волонтеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин пожелал семейного счастья директору «Академии Добра» Ахмеду Абдурахманову, который познакомился со своей будущей супругой во время ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Во время заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям директор АНО «Ресурсный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив «Академия Добра» в Дагестане Ахмед Абдурахманов рассказал об истории знакомства с будущей супругой во время помощи пострадавшим от стихии, передает РИА «Новости».

    «Я по национальности аварец, моя жена – армянка. Нас объединило общее стремление помогать людям, оказавшимся в беде», – сказал участник встречи.

    Президент поблагодарил Абдурахманова и пожелал ему семейного счастья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке пострадавших от наводнения жителей Дагестана.

    В июле Путин рассказал о беседе со спасшим 23 человека во время паводка жителем республики Шамилем Устарбековым.

    В июне глава государства распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    «Он (Год единства народов) был наполнен значимой системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями, этносами», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил важность того, чтобы голос каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого. По его словам, тематический год стал иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики, поэтому кабинету министров поручено подумать о его продлении после 31 декабря.

    В преддверии Дня народного единства Путин провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

    В заседании приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова и другие государственные деятели. С докладами об итогах Года единства народов и традиционных ценностях выступили вице-премьер Татьяна Голикова и ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

    Владимир Путин также запланировал вручение государственных наград.

    Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД

    Путин присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Владимир Путин присвоил звания генерал-лейтенанта полиции заместителю начальника миграционной службы МВД Кириллу Адзинову, министру внутренних дел Ингушетии Владимиру Котову и начальнику ГУ МВД по Херсонской области Владимиру Савчуку, следует из опубликованного указа на портале правовых актов.

    Кроме того, звания генерал-майора полиции получили начальник УМВД по Сахалинской области Владимир Арбузов, заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов и еще семь сотрудников ведомства. Также двум сотрудникам МВД присвоены звания генерал-майора юстиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Роскосмоса Олегу Платонову.

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    3 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков: Переговорщики по Украине регулярно докладывают Путину о ситуации

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все участники российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию регулярно отчитываются перед президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина с российскими переговорщиками перед тем, как они отправятся в Абу-Даби, заявил, что точных планов нет, передает РИА «Новости».

    «В целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков подтвердил статус помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    3 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Главного онколога Минздрава наградили почетной грамотой президента

    Главный онколог Минздрава Каприн награжден почетной грамотой Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный онколог Минздрава Андрей Каприн удостоен почетной грамоты президента России Владимира Путина.

    Награждение состоялось на церемонии закрытия конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило 2 и 3 ноября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о достижении Россией статуса единственной страны со скринингом на семь видов рака.

    В прошлом месяце Андрей Каприн сообщил об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    В сентябре главный онколог Минздрава отметил превышение уровня заболеваемости женщин раком над аналогичным показателем у мужчин.

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    3 ноября 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    «Мы с вами встречаемся в преддверии праздника, Дня национального единства. И прежде всего, конечно, всех вас хочу с этим праздником поздравить, всех членов Совета по межнациональным отношениям, и поблагодарить вас за вашу большую законотворческую, научную, просветительскую деятельность, а также за активное, содержательное участие в организации и проведении Года единства народов России», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    День народного единства отмечается в России 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении заседания Совета по межнациональным отношениям.

    В понедельник президент запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    В воскресенье Кремль анонсировал проведение главой государства Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.

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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

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