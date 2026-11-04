Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1073 долларам

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 1073 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1084,5 доллара, прибавив 2,3%. К 10:10 мск цена скорректировалась до 1072,9 доллара.

Евросоюз начал отопительный сезон с хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 ноября запасы газа составляли 74,56%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до минимума 2013 года. В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе упали почти до тысячи долларов.

В прошлом месяце они превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.