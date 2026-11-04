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    4 ноября 2026, 10:30 • Новости дня

    Казахстан объявил в розыск создателей казино Pinco и Pin-Up

    АФМ: Казахстан объявил в розыск владельцев онлайн-казино Pinco и Pin-Up

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Казахстана объявили в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину по подозрению в организации незаконной деятельности онлайн-казино Pinco и Pin-Up.

    Оборот нелегальных платформ превысил 106 млрд тенге (234,2 млн долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

    По данным следствия, подозреваемые создали разветвленную международную инфраструктуру, в которую входили подконтрольные компании, платежные организации и сеть банковских терминалов. В Казахстане ключевым звеном стала компания «Бонами», которая работала под видом легального букмекера Pin-Up.Kz, прикрывая деятельность интернет-казино.

    Для приема платежей использовалась сеть из 24 банковских терминалов, открытых в различных финансовых организациях, 14 из которых применялись для сбора денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин начал изучать возможность легализации онлайн-казино.

    В сентябре правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность нелегального онлайн-казино с оборотом 4 млн долларов.

    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 00:57 • Новости дня
    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

    «Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.

    После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.

    Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.

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    2 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    @ US DOE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует к 2050 году создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тыс. тонн для обеспечения будущих АЭС топливом, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    Создание резерва прорабатывается для обеспечения долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, пишет «Интерфакс». «В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – заявил Саткалиев.

    По его словам, агентство определяет механизмы формирования резерва. Ожидается, что это будет многоуровневая система, включающая резервирование запасов в недрах, физический запас природного урана и готовое ядерное топливо.

    В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания такого резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан выразил намерение расширить энергетическое сотрудничество с Россией для строительства АЭС.

    В сентябре прошлого года заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил об отсутствии дефицита урана для атомных электростанций до конца текущего столетия.

    В январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой атомной электростанции в стране.

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    1 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance

    Экономист Лизан: ФБР пытаются сделать КНДР крайней во взломе Binance

    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможно, ФБР не удалось найти источник взлома криптобиржи Binance. В этой ситуации ведомство по привычке обвинило КНДР. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США Пхеньяну приписали кражу 6 млрд долларов в виртуальных активах.

    «Заявления ФБР о якобы причастности КНДР к краже 6 млрд долларов с криптобиржи Binance не слишком убедительны. Бюро не сообщило о проведении какого-либо комплексного расследования, не предоставило технические аспекты, которые бы оценили непредвзятые сторонние ИТ-специалисты. В отчете службы указаны только краткие, ничем не подкрепленные обвинения и список ETH и BTC-адресов», – отметил экономист Иван Лизан.

    По его словам, для подобной кражи необязательно иметь крупную группу хакеров и технический центр, оборудованный множеством компьютеров. «Найти дыры в системе безопасности криптобиржи можно с помощью буквально нескольких специалистов и продвинутой нейронной сети. Другими словами, это мог сделать много кто практически в любой стране мира», – указал спикер.

    «Возможно, в реальности ФБР не удалось найти источник взлома. В этой ситуации американским спецслужбам удобнее всего сделать КНДР крайней, используя ее как сторону, которая все стерпит. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна», – детализировал собеседник.

    Эксперт добавил, что руководство самой Binance вряд ли причастно к краже. «Операция влечет сильные репутационные издержки. К тому же будь у биржи убытки, ее владельцы могли бы их покрыть за счет зарезервированных средств», – объяснил Лизан.

    Ранее ФБР в своем официальном заявлении сообщило, что КНДР якобы несет ответственность за кражу более 6 млрд долларов в виртуальных активах с криптовалютной биржи на Binance. Это крупнейшая в истории кража криптоактивов.

    «ФБР совместно с партнерами из Секретной службы США и Налогового управления наблюдали, как мошенники, использующие схему TraderTraitor, конвертируют украденные активы, в основном в Ethereum. Ожидается, что эти активы будут отмываться с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания», – говорится в релизе.

    В связи с этим ФБР призвало частные компании, включая операторов THORNode, RPC-узлов, биржи мгновенного обмена, DeFi-сервисы, фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, блокировать транзакции с адресами, используемыми участниками программы TraderTraitor.

    Бюро также приложило полный список ETH и BTC-адресов. «По указанным адресам хранятся или хранились активы, полученные в результате кражи, и они управляются северокорейскими деятелями, занимающимися торговлей ценными бумагами, или тесно с ними связаны», – сказано в заявлении. Со своей стороны, Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от атаки.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в процессе расследования возможной причастности северокорейских хакеров к краже. «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам.

    В прошлом году ФБР обвинило Пхеньян в краже криптовалюты Ethereum на 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. Причиной была названа финансово мотивированная хакерская группа, известная под никами Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. По словам американской стороны, группировка якобы спонсируется властями Северной Кореи.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    3 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки, но продолжает искать способы их восстановления.

    «В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    Серверы без администрирования хостинга уже введены в работу, большая часть информации на них сохранилась. По предварительной оценке, почти 100% сайтов на виртуальном хостинге подлежат восстановлению, однако запуск требует тщательной проверки серверов и значительного времени.

    Точные сроки восстановления всех сервисов уточняются, так как требуется ручная проверка более тысячи серверов. Признаков скачивания или изменения пользовательской информации не зафиксировано, однако клиентам рекомендовали сменить пароли и ключи доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке. Позже в Центре развития перспективных технологий сообщили о проблемах с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак» из-за неполадок на стороне Beget.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    2 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Холодильники в 13 ирландских супермаркетах вышли из строя из-за кибератаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Поломка холодильников в 13 магазинах ирландской торговой сети SuperValu произошла из-за возможного вмешательства хакеров, пишет ТАСС. «Инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем. Наши системы мониторинга обнаружили проблему, после чего мы незамедлительно приняли необходимые меры», – сообщили в компании Musgrave.

    Владельцы сети отметили, что тесно сотрудничают с поставщиками оборудования и специалистами по кибербезопасности для устранения проблемы и восстановления нормальной работы систем. В качестве меры предосторожности охлажденные и замороженные продукты в затронутых магазинах сняли с продажи.

    Всего в Ирландии насчитывается около 230 магазинов SuperValu, проблема затронула примерно каждую 18-ю торговую точку в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

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    2 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте»

    Облачный провайдер Beget сообщил о масштабном сбое

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский облачный провайдер и регистратор доменов Beget столкнулся с масштабным сбоем, который затронул все уровни архитектуры.

    О «крупном инциденте» компания начала сообщать с утра понедельника. Позже специалисты провайдера признали, что проблема носит комплексный характер, говорится в Telegram-канале Beget.

    Beget также уведомил пользователей о проведении восстановительных работ и расследовании причин произошедшего.

    На фоне сбоя агрегаторы фиксировали жалобы на недоступность сервисов Beget, включая отсутствие ответов от сайтов и серверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик программного обеспечения для маркировки «Ютрейс» сообщил о нарушениях в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре «Яндекс Облака».

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    В августе масштабные неполадки в российском сегменте интернета объяснили проблемами с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте.

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    2 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Прокачку нефти из Казахстана в Самару остановили из-за атаки беспилотников

    Минэнерго Казахстана: Прокачка нефти в Самару приостановлена из-за атаки дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена после удара беспилотных летательных аппаратов по объектам Самарского производственно-диспетчерского узла, передает ТАСС.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – сообщила Серикпаева.

    В министерстве добавили, что профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. Ожидается, что прием нефти на этом направлении возобновится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Украина вопреки требованию Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о возобновлении атак украинских военных на российские предприятия.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате атаки беспилотников на регион.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    3 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Хакерская атака на криптовалютную биржу Binance готовилась с июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

    «Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», – говорится в отчете торговой площадки, который цитирует ТАСС.

    Летом взломщики атаковали цепочку поставок, когда один из инженеров установил модифицированную версию программы для искусственного интеллекта. В сентябре хакеры нашли профиль другого сотрудника и провели с ним фальшивые видеособеседования от лица руководства вымышленной компании. В конце общения инженеру предложили выполнить тестовое задание на рабочем компьютере, однако репозиторий содержал вредоносный код.

    В результате 20 октября взломщики получили контроль над данными коллег инженера, проникли во внутренний сервис Binance и совершили кражу. Биржа сообщила об атаке 29 октября, оценив возможные потери в 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

    Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании Вашингтоном возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у торговой площадки.

    В пятницу Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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