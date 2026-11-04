Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

Tекст: Алексей Дегтярёв

Текст поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.

«Особую благодарность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви, а также за содействие в реализации ее значимых инициатив и проектов, направленных на сплочение народа, утверждение в жизни людей непреходящих нравственных идеалов, сохранение богатого духовного и культурного наследия нашей страны», – подчеркнул предстоятель.

Патриарх отметил, что праздник напоминает о сплочении предков для преодоления смуты и защиты независимости. Он добавил, что благополучие России базируется на экономической и политической стабильности, а также на духовных устоях, исторической памяти и уважении к традициям. Предстоятель пожелал главе государства здоровья и успехов в служении Отечеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление Путину по случаю Дня народного единства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

Во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.