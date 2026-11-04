Умер Заслуженный артист России Владимир Григорьев

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата... Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Григорьев родился в 1952 году в Волгограде. В 1975 году, будучи студентом ГИТИС, он присоединился к труппе Театра Пушкина, передает РИА «Новости».

За свою карьеру он исполнил множество ролей, включая Роллера в «Разбойниках», Шансонье в «Блэз», Попугая в «Острове сокровищ» и Инквизитора в «Жанне д'Арк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Кабардино-Балкарии умер 86-летний заслуженный работник культуры России Юрий Бицуев.

В сентябре скончался заслуженный артист России Виктор Антонов.