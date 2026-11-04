Австралия профинансировала верфи США и Британии без гарантий поставок подлодок

Австралия выделила 2,8 млрд долларов верфям США без гарантий получения подлодок

Tекст: Мария Иванова

Австралийский форум мира и безопасности при поддержке профсоюзов провел общественное расследование и выяснил, что Канберра не получила гарантий поставок подлодок от союзников, передает РИА «Новости».

«Австралии не предоставлено никаких гарантий поставки, не говоря уже о сроках, и компенсации не будет, если подлодки не будут поставлены или поступят со значительным опозданием», – говорится в итоговом докладе. В документе указано, что Великобритания и США могут отказаться от выполнения соглашения, сохранив переведенные миллиарды долларов на развитие своей промышленности.

Авторы расследования раскритиковали отсутствие финансового обоснования AUKUS. Заявленная стоимость приобретения атомных подлодок составляет 368 млрд австралийских долларов (около 256,7 млрд долларов США), однако эта сумма не учитывает создание объектов для хранения высокоактивных радиоактивных отходов. При этом Австралия уже перевела Вашингтону и Лондону более 4 млрд австралийских долларов.

По итогам расследования комиссия разработала 16 рекомендаций правительству. Среди них предложено отказаться от приобретения подлодок, создать королевскую комиссию для официального расследования и провести всесторонний аудит программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

В прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

Правительство Британии сообщило о готовности строить атомные подлодки для защиты от возрастающих угроз.