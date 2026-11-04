Власти повысили пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран выросли до 35%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ставка пошлины теперь составляет 35%, но не менее пяти евро за один литр. Ранее импорт крепкого алкоголя из недружественных стран облагался налогом в 20%, но не менее трех евро за литр, передает «Интерфакс».

Повышенные тарифы распространяются на ввоз виски, рома, джина, ликеров, спиртовых настоек, неденатурированного этилового спирта и прочих спиртных напитков. Данная мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство России ввело ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти на 10%.

В прошлом году Минфин увеличил минимальную розничную цену водки до 409 рублей.