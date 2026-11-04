Жительница Подмосковья дважды выиграла в лотерею в один день

Жительница Подмосковья дважды за день выиграла по 1 млн рублей в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Жительница Московской области Александра стала обладательницей 2 млн рублей, купив в один день два выигрышных лотерейных билета, передает РИА «Новости».

«Жительница Московской области Александра выиграла 2 млн рублей в онлайн-лотерее. Удачу в тираже ей принесли сразу два билета – каждый выиграл по миллиону рублей», – рассказали в пресс-службе оператора «Национальная Лотерея».

Победительница работает в сфере информационных технологий, аналитики и стратегического планирования, однако при выборе билетов не использовала никаких вычислений и опиралась исключительно на интуицию. При этом в сентябре женщина уже получала приз в размере 100 тыс. рублей, решив поучаствовать в розыгрыше во время ожидания вылета в командировку в аэропорту.

Оба билета, сделавшие Александру миллионером, она приобрела в свободное время в гостях у брата. Узнав результаты тиража, женщина долго сомневалась в своей удаче и заново проверяла информацию в приложении даже на следующее утро. Свой выигрыш она планирует направить на частичное погашение ипотеки и оплату обучения племянницы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу житель Воронежской области выиграл почти 58 млн рублей в лотерею.

Ранее житель Башкортостана выиграл более 17 млн рублей в лотерею.

В марте житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 млн рублей после покупки билета на рынке.