Володин назвал сплоченность основой побед и успеха России

Володин: Сплоченность и любовь к Родине объединяют нас

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сплоченность общества является основой побед и успеха России, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс».

«Наша сплоченность, любовь к родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют нас. Сегодня это помогает нам противостоять вызовам и угрозам. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее!» – заявил Володин, поздравляя граждан с Днем народного единства.

Этот праздник ежегодно отмечают в России 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также поздравил россиян с Днем народного единства.

Во вторник жизнь российского общества сравнили с симфонией народов и культур.

В августе Володин назвал государственный флаг главным символом единства народа.