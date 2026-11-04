Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за мокрого снега

Дептранс призвал водителей Москвы не выезжать на летней резине из-за непогоды

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время», – сообщил департамент транспорта в Max.

Отмечается, что летняя резина не обеспечивает достаточного сцепления при снеге и гололедице, тормозной путь увеличивается, а автомобиль может занести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный департамент транспорта сообщил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий.

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы начал действовать желтый уровень погодной опасности.

В понедельник смена летней резины на зимнюю вошла в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.