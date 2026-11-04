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    4 ноября 2026, 10:02 • Новости дня

    Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за мокрого снега

    Дептранс призвал водителей Москвы не выезжать на летней резине из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Водителям в столице необходимо отказаться от поездок на летней резине в среду в связи с непогодой, сообщил департамент транспорта города в среду.

    «В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время», – сообщил департамент транспорта в Max.

    Отмечается, что летняя резина не обеспечивает достаточного сцепления при снеге и гололедице, тормозной путь увеличивается, а автомобиль может занести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный департамент транспорта сообщил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий.

    В Москве и Подмосковье из-за гололедицы начал действовать желтый уровень погодной опасности.

    В понедельник смена летней резины на зимнюю вошла в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.

    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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    3 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит МВД регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

    Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия – он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

    Зампред комитета Георгий Камнев отметил, что проект призван создать механизм для решения сложных ситуаций с регистрацией разыскиваемых авто. В пояснительной записке указано, что в Россию часто ввозят машины, которые затем оказываются в розыске по инициативе недружественных стран, не сообщающих причин. В результате владельцы не могут снять авто с розыска даже после суда.

    Палата парламента может рассмотреть эту инициативу в первом чтении 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД России сообщило о снятии с розыска 665 обнаруженных на территории страны автомобилей по запросам Канады и Германии.

    В марте депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить злостным неплательщикам алиментов регистрацию машин.

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    4 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве

    Медианная зарплата программистов Java в Москве достигла 340 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Рейтинг самых прибыльных специальностей в Москве по итогам октября возглавили программисты на языке Java с медианной зарплатой 340 тыс. рублей в месяц.

    Продукт-менеджеры и бизнес-аналитики также вошли в тройку лидеров рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

    Медианная зарплата продукт-менеджера составила 330 тыс. рублей, а бизнес-аналитика – 250 тыс. рублей в месяц. В пятерку лидеров вошли инженер строительного контроля с доходом 200 тыс. рублей и водитель большегрузного транспорта, зарабатывающий 190 тыс. рублей.

    Заметнее всего за год выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию – на 23%, до 135 тыс. рублей. Доходы токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности увеличились на 17%, до 140 тыс. рублей.

    Финансовые менеджеры и электромонтажники стали получать на 14% больше – 160 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. Вице-премьер Голикова отметила рост числа свободных рабочих мест на каждого безработного. В мае президент Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в некоторых отраслях на ИИ.

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    3 ноября 2026, 23:48 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Пять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве вечером вторника.

    «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к столице. Силы ПВО отразили атаку 13 направлявшихся в сторону города дронов. Число уничтоженных с вечера понедельника дронов достигло 84.

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    3 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на вторник уничтожили 856 украинских беспилотников.

    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны.


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    4 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Мосгорсуд закрыл от журналистов заседание по жалобе на приговор Лерчек

    Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных переводах за границу, сообщили в апелляционной инстанции.

    Мосгорсуд ранее перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября в связи с лечением Чекалиной. Суд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.

    «По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, пустят только на оглашение решения», – сообщили в пресс-службе суда.

    Присутствие Чекалиной не планируется, ее интересы в процессе представит адвокат. В инстанции добавили, что решение по жалобе может быть принято не в день слушания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник блогер Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии. На прошлой неделе Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В августе юристы Чекалиной обжаловали решение суда об условном сроке за вывод средств за рубеж.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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    4 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к Москве.

    Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию.

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    4 ноября 2026, 08:33 • Новости дня
    Китай решил построить 21 тыс. км скоростных автомагистралей за пять лет

    Власти Китая запланировали построить 21 тыс. км скоростных автодорог к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские власти собираются построить в стране 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей в течение 15-й пятилетки, заявил глава департамента инфраструктурного развития Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ся Синь.

    «В период 15-й пятилетки в Китае будет построено около 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей, что позволит в основном завершить создание в стране современной системы автотранспорта», – приводит слова Ся Синя ТАСС.

    В указанный промежуток времени правительство также собирается увеличить общую протяженность железных дорог на 15 тыс. км, из которых 10 тыс. км придется на высокоскоростные участки. Руководство страны намеревается ускорить строительство трасс вдоль рек и кольцевых автодорог в агломерациях, а также модернизировать магистрали, ведущие на западе из Синьцзяна в Тибетский автономный район.

    В ближайшие пять лет Пекин ускорит формирование стандартов для эксплуатации железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростью до 400 км/ч.

    Власти намерены уделить внимание созданию специализированной сети грузовых перевозок и запуску товарных составов, способных разгоняться до 200 км/ч. В конце 2025 года суммарная протяженность скоростных автомагистралей в республике достигла 199,4 тыс. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Летом министр транспорта Андрей Никитин сообщил о планах Китая осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь.

    В январе стали известны сроки завершения строительства канала Пинлу.

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