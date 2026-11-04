Петербуржца похитили ради 5,5 млн рублей в криптовалюте

СК: В Петербурге арестовали шестерых человек за похищение мужчины и грабеж

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи завели уголовное дело в отношении шестерых мужчин в возрасте от 24 до 40 лет по статьям о грабеже и похищении человека, указало ведомство в Max.

По данным следствия, 16 октября двое злоумышленников решили ограбить знакомого мужчину, зная о наличии у него сбережений. Они привлекли еще четверых соучастников и напали на потерпевшего. Мужчину силой усадили в автомобиль и заставили перевести им не менее 5,5 млн рублей в криптовалюте.

Полиция установила личности нападавших и задержала их. Пятерых фигурантов суд отправил под стражу, еще одного поместили под домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила об аресте двух обвиняемых в похищении подростка.

В прошлом году суд Петербурга отправил под стражу двух фигурантов дела о нападении на футболиста и похищении предпринимателя.

В марте того же года полиция задержала подозреваемых в похищении петербургского подростка с целью вымогательства криптовалюты.