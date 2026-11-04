Bloomberg спрогнозировал переход палаты представителей США к демократам

Bloomberg: Демократы получат большинство в палате представителей США

Tекст: Мария Иванова

По прогнозам агентства, демократы получают 223 из 435 мест в палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Ранее агентство также прогнозировало, что демократы получат большинство в сенате, обеспечив себе не менее 51 места.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп выразил готовность признать итоги промежуточных выборов и сотрудничать с демократами.

Во вторник опросы предрекли масштабную победу Демократической партии.