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    4 ноября 2026, 09:30 • Новости дня

    В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице приостановили прокат электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий, сообщил столичный департамент транспорта.

    «В связи с ухудшением погодных условий все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода», – сообщил департамент в Max.

    Ведомство рекомендовало владельцам личных самокатов и велосипедов в это время пользоваться городским транспортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Во вторник в Москве пошел первый в сезоне снег. В понедельник Гидрометцентр сообщил о первой в сезоне гололедице в Москве.

    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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    4 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве

    Медианная зарплата программистов Java в Москве достигла 340 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Рейтинг самых прибыльных специальностей в Москве по итогам октября возглавили программисты на языке Java с медианной зарплатой 340 тыс. рублей в месяц.

    Продукт-менеджеры и бизнес-аналитики также вошли в тройку лидеров рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

    Медианная зарплата продукт-менеджера составила 330 тыс. рублей, а бизнес-аналитика – 250 тыс. рублей в месяц. В пятерку лидеров вошли инженер строительного контроля с доходом 200 тыс. рублей и водитель большегрузного транспорта, зарабатывающий 190 тыс. рублей.

    Заметнее всего за год выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию – на 23%, до 135 тыс. рублей. Доходы токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности увеличились на 17%, до 140 тыс. рублей.

    Финансовые менеджеры и электромонтажники стали получать на 14% больше – 160 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. Вице-премьер Голикова отметила рост числа свободных рабочих мест на каждого безработного. В мае президент Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в некоторых отраслях на ИИ.

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    3 ноября 2026, 23:48 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Пять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве вечером вторника.

    «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к столице. Силы ПВО отразили атаку 13 направлявшихся в сторону города дронов. Число уничтоженных с вечера понедельника дронов достигло 84.

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    3 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на вторник уничтожили 856 украинских беспилотников.

    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны.


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    4 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Мосгорсуд закрыл от журналистов заседание по жалобе на приговор Лерчек

    Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных переводах за границу, сообщили в апелляционной инстанции.

    Мосгорсуд ранее перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября в связи с лечением Чекалиной. Суд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.

    «По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, пустят только на оглашение решения», – сообщили в пресс-службе суда.

    Присутствие Чекалиной не планируется, ее интересы в процессе представит адвокат. В инстанции добавили, что решение по жалобе может быть принято не в день слушания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник блогер Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии. На прошлой неделе Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В августе юристы Чекалиной обжаловали решение суда об условном сроке за вывод средств за рубеж.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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    4 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к Москве.

    Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию.

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    4 ноября 2026, 08:38 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

    Гидрометцентр: В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве и Подмосковье с вечера среды начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах, предупредил Гидрометцентр.

    В столице и Московской области ввели повышенный уровень погодной опасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Желтый уровень погодной опасности вводится из-за гололедицы.

    В ведомстве также предупредили, что в ночные и утренние часы местами возможно отложение изморози.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Московском регионе вводили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана.

    Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила об ожидаемой первой в сезоне гололедице.

    В пятницу октябрь в Москве назвали одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии.

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    4 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    В Подмосковье впервые за сезон сформировался снежный покров

    В Подмосковье впервые в осенне-зимнем сезоне образовался снежный покров

    Tекст: Мария Иванова

    В Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В подмосковном Дмитрове высота снежного покрова достигла одного сантиметра. Кроме того, заряды снега были зафиксированы на территории Новой Москвы, сообщил Тишковец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гидрометцентр предупредил об объявлении желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за возможной гололедицы.

    Во вторник на северо-западе Московского региона пошел первый в сезоне снег.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала появление временного снежного покрова в столице.

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    4 ноября 2026, 10:02 • Новости дня
    Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за мокрого снега

    Дептранс призвал водителей Москвы не выезжать на летней резине из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Водителям в столице необходимо отказаться от поездок на летней резине в среду в связи с непогодой, сообщил департамент транспорта города в среду.

    «В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время», – сообщил департамент транспорта в Max.

    Отмечается, что летняя резина не обеспечивает достаточного сцепления при снеге и гололедице, тормозной путь увеличивается, а автомобиль может занести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный департамент транспорта сообщил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий.

    В Москве и Подмосковье из-за гололедицы начал действовать желтый уровень погодной опасности.

    В понедельник смена летней резины на зимнюю вошла в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.

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    4 ноября 2026, 11:23 • Новости дня
    В Москве спрогнозировали сокращение «серого сезона» из-за потепления

    В Москве предсказали сокращение серого сезона

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за климатических изменений депрессивный «серый сезон» в Москве будет постепенно сокращаться, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева.

    «Зимняя депрессия – у нас этот «серый сезон» – будет сокращаться и отодвигаться. Дольше растения будут оставаться зелеными, дольше будет сохраняться активность животных», – заявила она ТАСС.

    По словам Урожаевой, благодаря потеплению природа в столице может стать разнообразнее: уже сейчас в Москву с юга приходят новые, ярко цветущие виды растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в Москве на полтора градуса за 30 лет.

    В январе климатолог Алексей Кокорин заявил о более быстром потеплении климата в России по сравнению с остальным миром за последние 50 лет.

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