В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В связи с ухудшением погодных условий все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода», – сообщил департамент в Max.

Ведомство рекомендовало владельцам личных самокатов и велосипедов в это время пользоваться городским транспортом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Во вторник в Москве пошел первый в сезоне снег. В понедельник Гидрометцентр сообщил о первой в сезоне гололедице в Москве.