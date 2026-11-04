  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия формирует новую логику импортозамещения
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Мерц выдвинул словие приглашения Путина на G20
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    4 ноября 2026, 09:24 • Новости дня

    Спикер парламента Ирана счел итоги выборов в США отказом от войны

    Спикер парламента Ирана: Американцы на выборах сказали «нет» войне

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что американские избиратели на промежуточных выборах в Конгресс проголосовали против войны с Тегераном.

    «Американцы сказали «нет» войне, и мы поддерживаем это послание», – написал Галибаф в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Крупные американские телеканалы ранее спрогнозировали переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в интервью Axios подчеркнул, что Вашингтон не спешит возобновлять боевые действия против Тегерана. Позднее он дал отрицательный ответ на вопрос журналистов о возможности новых ударов по иранской территории после промежуточных выборов.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего последовал ответ со стороны Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт до сих пор остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты после американских промежуточных выборов.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны урегулировать конфликт с Вашингтоном посредством диалога.

    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах

    NBC: Во Флориде ряд избирателей не смог проголосовать из-за сбоя программы

    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд избирателей в округе Брауард во Флориде не смог отдать голоса на промежуточных выборах из-за программного сбоя, сообщил телеканал NBC News.

    Проблема связана с неполадкой в системе, которой пользуются сотрудники на участках, она возникла из-за перераспределения округов, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Сбой устранили за 20 минут. Власти призвали не проголосовавших вернуться на участки до 19:00 по местному времени (03:00 мск).

    В округе Брауард зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минюст США впервые в истории направил около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США

    Мусульманин впервые попал в Сенат США

    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США от штата Мичиган, став первым мусульманином в истории Сената.

    Политик побеждает на выборах в верхнюю палату американского парламента от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов и опережает республиканца Майка Роджерса с 47,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Decision Desk HQ.

    В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Сам политик выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Тем временем в США закрылись последние избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. По прогнозам Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых 50.

    Трамп заявил о готовности признать итоги голосования и работать с политическими оппонентами.

    Комментарии (8)
    4 ноября 2026, 09:43 • Новости дня
    Маск пошутил о несработавших на выборах космических лазерах

    Маск в шутку пожаловался на несработавшие космические лазеры на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах в конгресс США тем, что его космические лазеры на этот раз не сработали.

    «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», – написал предприниматель в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на текущую избирательную кампанию он пожертвовал свыше 445 млн долларов. На президентских выборах 2024 года бизнесмен поддерживал Дональда Трампа.

    Телеканалы CNN и NBC выступили с прогнозом о переходе обеих палат американского конгресса под контроль Демократической партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в конгресс. Демократической партии спрогнозировали большинство в палате представителей по итогам выборов.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    В США спрогнозировали большинство демократов в обеих палатах Конгресса

    NBC: Демократы получат 255 мест в палате представителей конгресса США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По прогнозам американских телеканалов и газет, Демократическая партия обеспечила себе уверенный контроль над палатой представителей и сенатом по итогам промежуточных выборов.

    Демократам достанется 255 кресел в палате представителей конгресса США, а республиканцам отойдет 180 мест, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогноз телеканала NBC.

    На данный момент по итогам выборов демократы уже гарантированно получают 226 мест при необходимых для контроля 218 мандатах. Республиканцы смогли забрать лишь 140 мест в нижней палате.

    Газета The New York Times прогнозирует победу Демократической партии и в сенате: они получат 55 мест против 45 у республиканцев. На данный момент демократам досталось 53 сенаторских мандата, а республиканцы уже уступили своим оппонентам семь штатов.

    Промежуточные выборы определяют новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. Американцы распределяют все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемый успех оппонентов республиканцев несработавшими космическими лазерами.

    Кандидат от демократов Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату от штата Мичиган.

    Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Американское Министерство юстиции проводит крупнейшую миссию по наблюдению за голосованием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

    В августе помощник генпрокурора США Хармит Диллон пояснила, что наблюдатели будут присутствовать на тех участках, где возможны языковые трудности, проблемы с доступом для людей с ограниченными возможностями или риск фальсификации.

    Во вторник американские избиратели выберут новый состав Палаты представителей и определят обладателей 35 из 100 мест в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке президента Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские выборы внутренним делом страны.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 19:09 • Новости дня
    Азербайджан запретил въезд 14 гражданам Ирана

    Азербайджан запретил въезд 14 гражданам Ирана за призывы к перевороту

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Азербайджана объявили нежелательными лицами 14 граждан Ирана, среди которых оказались депутаты и религиозные деятели, закрыв им въезд в страну из-за призывов к насильственной смене власти, пишут местные СМИ.

    Под ограничения попали лица, чьи выступления в средствах массовой информации и социальных сетях затрагивали суверенитет и безопасность страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство АПА. В Баку отметили попытки пропаганды религиозного радикализма и призывы к насильственной смене власти со стороны иранских экспертов и представителей СМИ.

    В список вошли депутаты иранского парламента Камран Газанфари, Абольфазл Зохреванд, Аббас Моктадаи Хорасгани и Алиреза Салими. Въезд также запрещен главному редактору газеты «Кейхан» Хоссейну Шариатмадари, члену Совета экспертов Ирана аятолле Мохсену Араки и секретарю Высшего совета культурной революции Абдольхосейну Хосровпанаху.

    В октябре азербайджанские власти закрыли въезд 31 гражданину Турции за публикации, направленные против конституционного строя и руководства Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату государственной власти в республике.

    Весной пресс-служба парламента страны сообщила о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне недружественных действий.

    В прошлом году российские власти не допустили на территорию страны парламентария Азербайджана Азера Бадамова из-за его публичных антироссийских заявлений.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам

    Шансы демократов получить контроль над нижней палатой оценили в 84%

    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам
    @ Kang Mischke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вероятность того, что Демократическая партия США получит контроль над палатой представителей конгресса, составляет 84%, прогнозирует американская аналитическая служба Decision Desk HQ.

    Согласно оценке, вероятность победы Республиканской партии в борьбе за нижнюю палату конгресса составляет 16%. Таким образом, демократы с высокой вероятностью смогут получить контроль над палатой представителей, передает РИА «Новости».

    Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По итогам голосования определится, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ряде американских штатов произошли технические сбои в работе избирательных участков. Во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами. Промежуточные выборы в конгресс многие избиратели воспринимают как референдум о доверии президенту США.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в США

    CNN: В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    В день промежуточных выборов в американский Конгресс атмосфера в администрации президента США Дональда Трампа оценивается как осторожно оптимистичная, сообщает CNN.

    В Белом доме оценивают настроение в день голосования как позитивное, передает телеканал CNN.

    «Атмосфера в Белом доме в день выборов – «осторожно оптимистичная», – заявил неназванный американский чиновник.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года. Они станут одним из ключевых политических событий второго президентского срока Дональда Трампа на фоне экономических трудностей и обострения международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители нью-йоркского района Брайтон-Бич начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

    Промежуточные выборы открылись на фоне роста цен и недовольства американцев экономикой.

    Практически все основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе

    Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.

    Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.

    В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.

    НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида