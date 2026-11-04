Спикер парламента Ирана счел итоги выборов в США отказом от войны

Спикер парламента Ирана: Американцы на выборах сказали «нет» войне

Tекст: Мария Иванова

«Американцы сказали «нет» войне, и мы поддерживаем это послание», – написал Галибаф в соцсети X, передает РИА «Новости».

Крупные американские телеканалы ранее спрогнозировали переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии.

В понедельник президент США Дональд Трамп в интервью Axios подчеркнул, что Вашингтон не спешит возобновлять боевые действия против Тегерана. Позднее он дал отрицательный ответ на вопрос журналистов о возможности новых ударов по иранской территории после промежуточных выборов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего последовал ответ со стороны Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт до сих пор остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты после американских промежуточных выборов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны урегулировать конфликт с Вашингтоном посредством диалога.