Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Tекст: Мария Иванова

В среду утром лира торговалась на стамбульской бирже в соотношении 50,02 к одному доллару, пишет деловая газета Ekonomim.

В течение года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 18%. В прошлом году она потеряла почти 25% своей стоимости.

Опрошенные турецким Центробанком участники рынка прогнозируют обменный курс национальной валюты к концу года в 51,5 лиры за доллар. Международные финансовые институты ожидают падения лиры до уровня 52 за доллар и более.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный конфликт в стамбульском обменном пункте из-за фальшивых долларов привел к гибели двух человек.

В прошлом году в Турции возникли трудности при снятии наличных в банкоматах из-за нехватки купюр в 10, 20, 50 и 100 турецких лир.