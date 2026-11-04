Россиянка задержана на Бали по подозрению в оказании интимных услуг

ANTARA: На Бали по подозрению в проституции задержана 29-летняя россиянка

Tекст: Мария Иванова

На индонезийском острове Бали сотрудники иммиграционной службы задержали 29-летнюю гражданку России по подозрению в проституции. Женщину обнаружили на одной из вилл в Денпасаре вечером 28 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

Вместе с россиянкой проверке подверглись 35-летняя гражданка Уганды и 32-летняя уроженка Нигерии. Руководитель местного иммиграционного ведомства Харьо Сакти уточнил, что рейд организовали после жалоб жителей района на предполагаемые нарушения визового режима и оказание интимных услуг иностранками.

В ходе расследования оперативники обнаружили в интернете анкеты задержанных. Выяснилось, что за свои услуги россиянка просила 13,7 млн индонезийских рупий (около 870 долларов), тогда как цена гражданки Уганды составляла 100 долларов.

В Индонезии гражданка России находилась по визе, оформленной по прибытии. Власти выясняют факты нецелевого использования разрешений на пребывание. Нарушительницам грозит высылка из страны с последующим запретом на въезд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник иммиграционные власти Бали задержали 29-летнюю россиянку из-за нарушений визового режима.

В прошлом месяце власти Бали депортировали 36-летнюю гражданку России с дочерью из-за неоплаченных счетов и превышения срока пребывания.

В сентябре на острове арестовали четырех россиянок и одного украинца по подозрению в оказании интимных услуг туристам.