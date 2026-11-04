Европа рекордно быстро отобрала 1 млрд кубометров газа в начале сезона

Европа отобрала 1 млрд кубометров газа из ПХГ за рекордные шесть дней

Tекст: Мария Иванова

С момента достижения пика заполнения ПХГ текущей осенью (74,96%) суммарный отбор из них почти вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В четыре из этих шести дней (28 и 29 октября, 1 и 2 ноября) зафиксированы рекордные суточные значения отбора, передает ТАСС.

Всего с 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже 1,3 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составляет около 800 млн куб. м. Ранее так же быстро ЕС отбирал из ПХГ первый миллиард кубометров лишь в 2020 году.

По данным на 2 ноября, европейские ПХГ заполнены на 74,33%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,4 млрд куб. м газа, что на 10,2 млрд меньше показателей прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% к 1 декабря. В этом году из-за надежд на теплую зиму показатель могли снизить до 80%, однако Европа смогла достичь лишь 75,5% требуемых объемов (51 млрд куб. м).

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о самом низком с 2013 года уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы.

Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.