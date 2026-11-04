Китай решил построить 21 тыс. км скоростных автомагистралей за пять лет

Власти Китая запланировали построить 21 тыс. км скоростных автодорог к 2030 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В период 15-й пятилетки в Китае будет построено около 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей, что позволит в основном завершить создание в стране современной системы автотранспорта», – приводит слова Ся Синя ТАСС.

В указанный промежуток времени правительство также собирается увеличить общую протяженность железных дорог на 15 тыс. км, из которых 10 тыс. км придется на высокоскоростные участки. Руководство страны намеревается ускорить строительство трасс вдоль рек и кольцевых автодорог в агломерациях, а также модернизировать магистрали, ведущие на западе из Синьцзяна в Тибетский автономный район.

В ближайшие пять лет Пекин ускорит формирование стандартов для эксплуатации железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростью до 400 км/ч.

Власти намерены уделить внимание созданию специализированной сети грузовых перевозок и запуску товарных составов, способных разгоняться до 200 км/ч. В конце 2025 года суммарная протяженность скоростных автомагистралей в республике достигла 199,4 тыс. км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

Летом министр транспорта Андрей Никитин сообщил о планах Китая осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь.

В январе стали известны сроки завершения строительства канала Пинлу.