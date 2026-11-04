Спасатели в Комсомольске-на-Амуре вытащили вмерзшую в лед косулю

Tекст: Алексей Дегтярёв

Очевидцы позвонили в поисково-спасательный отряд и рассказали, что на набережной возле речного вокзала животное провалилось под лед. На место прибыла дежурная смена, указало ведомство в Max.

Выяснилось, что молодая косуля находилась в пяти метрах от берега и едва держалась в полынье. Глубина Амура в этом месте составляет около трех метров.

Один из спасателей, облачившись в гидрокостюм, добрался до животного и с помощью веревки вытащил его на берег. Обессиленную косулю передали в зооцентр «Питон», где ей обеспечили условия для обогрева и восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в устье реки Уда в Хабаровском крае местные жители спасли двух взрослых белух и трех детенышей, застрявших на мели во время отлива.

В июне охотоведы вместе с полицейскими поймали бродившего по пригороду Хабаровска медведя.