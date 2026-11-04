Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.