Мошенники стали рассылать письма к распродаже под видом маркетплейсов

Мошенники стали рассылать фишинговые письма от имени маркетплейсов

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники обещают пользователям 1000 бонусных баллов к грядущей распродаже. Для получения подарка покупателям предлагают пройти авторизацию по ссылке из электронного письма, передает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Форма входа направляет человека на реальный маркетплейс, однако в процессе его учетная запись перехватывается. Получив доступ к профилю и привязанным платежным средствам, преступники оформляют заказы за счет жертв, ежедневно похищая сотни тысяч рублей.

«Главное правило цифровой гигиены – критическое отношение к любым сообщениям с заманчивыми предложениями», – предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист призвал граждан остановиться в случае предложений о бонусах за переход по ссылке. Он подчеркнул, что настоящий маркетплейс никогда не просит подтвердить аккаунт через почту, а наличие акций следует проверять непосредственно в приложении или на сайте магазина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МВД России предупредили о выманивании мошенниками реквизитов банковских карт ради получения праздничных выплат. Сенатор Шейкин рассказал о продаже украденных у других покупателей QR-кодов для получения скидок. Депутат Немкин сообщил о создании злоумышленниками поддельных интернет-магазинов перед сезоном распродаж.