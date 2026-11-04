NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

Tекст: Катерина Туманова

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

«Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.