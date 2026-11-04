  • Новость часаТрамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
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    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    3 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Практически все основные опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс.

    Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

    По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

    При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах

    NBC: Во Флориде ряд избирателей не смог проголосовать из-за сбоя программы

    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд избирателей в округе Брауард во Флориде не смог отдать голоса на промежуточных выборах из-за программного сбоя, сообщил телеканал NBC News.

    Проблема связана с неполадкой в системе, которой пользуются сотрудники на участках, она возникла из-за перераспределения округов, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Сбой устранили за 20 минут. Власти призвали не проголосовавших вернуться на участки до 19:00 по местному времени (03:00 мск).

    В округе Брауард зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минюст США впервые в истории направил около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Американское Министерство юстиции проводит крупнейшую миссию по наблюдению за голосованием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

    В августе помощник генпрокурора США Хармит Диллон пояснила, что наблюдатели будут присутствовать на тех участках, где возможны языковые трудности, проблемы с доступом для людей с ограниченными возможностями или риск фальсификации.

    Во вторник американские избиратели выберут новый состав Палаты представителей и определят обладателей 35 из 100 мест в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке президента Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские выборы внутренним делом страны.

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    3 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Выборы в Конгресс США стали референдумом о доверии Трампу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Промежуточные выборы в Конгресс США, которые многие избиратели воспринимают как референдум о втором сроке президента Дональда Трампа, открылись во вторник на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс, которые рассматриваются как всенародная оценка второго срока президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Ожидается, что демократы смогут перехватить контроль над Палатой представителей, а победа в Сенате рассматривается как реальная, хотя и менее определенная перспектива.

    Избиратели, по данным опросов, раздражены высокой стоимостью жизни, скачком цен на топливо после начала войны с Ираном и неопределенностью вокруг рабочих мест и перспектив крупнейшей экономики мира в эпоху искусственного интеллекта. Демократы ведут у республиканцев по уровню доверия по ключевым вопросам – от экономики и внешних войн до миграции.

    Даже контроль демократов хотя бы над одной палатой способен серьезно осложнить работу администрации Трампа, которую почти два года поддерживал послушный Конгресс, утверждавший спорные назначения и налоговые реформы. Демократическая партия обещает использовать новые полномочия для расследований против президента и его союзников в госструктурах и за их пределами.

    Трамп пытается мобилизовать ядро сторонников, опираясь на личную популярность в движении Make America Great Again и среди части независимых избирателей. «Представьте, что в бюллетене указана моя фамилия», – заявил Дональд Трамп на митинге в Айове, призывая голосовать за республиканцев, несмотря на падение собственного рейтинга одобрения.

    Борьба за контроль над Сенатом усугубляется затянувшимся подсчетом досрочных и почтовых бюллетеней и серией судебных разбирательств. Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи по выборам в Сенат на Аляске, а Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа добиться изъятия тысяч бюллетеней в Калифорнии по неподтвержденным обвинениям в нелегальном голосовании иностранцев.

    Республиканские кандидаты, поддержанные Трампом, столкнулись с проблемами даже в традиционно консервативных штатах Техас, Аляска, Канзас и Южная Каролина. Одновременно демократы ставят на победу прогрессивных фигурантов вроде кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Саида, вокруг которого развернулась внутренняя борьба в Демпартии с участием таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес.

    Крупнейшие доноры усилили накал кампании: предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов, значительную часть – в поддержку республиканца Кена Пакстона в Техасе, где демократы не выигрывали на уровне штата с середины 90-х. При этом в ряде штатов, включая Мэн и Огайо, активно расходуются средства суперкомитетов, ведущих агрессивную рекламу против кандидатов обеих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс. В тот же день европейские аналитики предупредили о рисках для Европы в случае перехода Конгресса под контроль демократов. В понедельник испанская газета El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма» и сообщила о возвращении Дональдом Трампом отмененных митингов.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в США

    CNN: В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    В день промежуточных выборов в американский Конгресс атмосфера в администрации президента США Дональда Трампа оценивается как осторожно оптимистичная, сообщает CNN.

    В Белом доме оценивают настроение в день голосования как позитивное, передает телеканал CNN.

    «Атмосфера в Белом доме в день выборов – «осторожно оптимистичная», – заявил неназванный американский чиновник.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года. Они станут одним из ключевых политических событий второго президентского срока Дональда Трампа на фоне экономических трудностей и обострения международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители нью-йоркского района Брайтон-Бич начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

    Промежуточные выборы открылись на фоне роста цен и недовольства американцев экономикой.

    Практически все основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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    4 ноября 2026, 01:05 • Новости дня
    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штата штрафами за топливо из России

    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за дизель из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письма операторам терминалов региона с предупреждением о суровых санкциях в случае приема танкеров с российским дизельным топливом, пишет NYT.

    Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что направила 12 операторам портов письма с требованием отказывать во въезде судам, перевозящим дизельное топливо из России, пишет The New York Times.

    Представительница Демократической партии заявила, что прием такого груза станет нарушением федерального закона, и подчеркнула готовность заблокировать любую попытку танкеров разгрузиться в штате.

    Издание отмечает, что инициатива Шеррилл может привести к конфликту штата с американским президентом, который в октябре отменил запрет на импорт российского дизельного топлива ради снижения его стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Шеррилл выразила намерение помешать поставкам российского дизеля в порт штата. Тогда же сенатор-демократ от штата Коннектикут Блюменталь потребовал отозвать направляющиеся в порты США танкеры с российским топливом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в октябре о поиске США возможностей для отмены санкционных мер в отношении России.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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    3 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    CNN: Избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели в округе Таррант штата Техас вынуждены стоять в многочасовых очередях на участках для голосования, сообщает CNN.

    Время ожидания на дюжине избирательных участков в округе Таррант, где находится военная база Форт-Уэрт, составляет час и более, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    В двух местах людям приходится ждать по два часа. Телеканал связывает такие задержки с решением местных властей, возглавляемых республиканцами, сократить число избирательных участков почти на 100 по сравнению с выборами 2022 года.

    Один из избирателей пожаловался в социальных сетях на технические проблемы. По его словам, из 100 человек в утренней очереди проголосовать смогли лишь 20.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на ближайшие два года и станут одним из ключевых политических событий второго срока президента Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал NBC News сообщил о программном сбое на промежуточных выборах во Флориде.

    Министерство юстиции США впервые направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Атмосферу в администрации президента США Дональда Трампа оценили как осторожно оптимистичную.

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    3 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов

    The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.

    Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.

    Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.

    Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.

    Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.

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    3 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Русскоязычные жители Брайтон-Бич проголосовали на выборах в Конгресс США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители нью-йоркского района Брайтон-Бич, известного своей многочисленной русскоязычной общиной, начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс США на участке в школьном спортивном зале.

    Избирательный участок расположился в нескольких минутах ходьбы от набережной Атлантического океана. В спортивном зале с баскетбольными кольцами установили десятки кабин для голосования, передает ТАСС.

    Вдоль стен разместили электронные сканеры бюллетеней, а за столами сотрудники комиссий проверяют данные избирателей. Над кабинами повесили американский и израильский флаги.

    На участке голосуют люди разных возрастов, среди них немало пожилых избирателей. Возле столов регистрации собираются небольшие очереди. После заполнения документов избиратели направляются к сканерам, которые принимают и подсчитывают голоса.

    На промежуточных выборах американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената. Район Брайтон-Бич традиционно населяют выходцы из стран бывшего СССР, в том числе представители старшего поколения эмигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Выборы в Конгресс назвали референдумом о втором сроке Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Избирательный участок в Огайо эвакуировали из-за сообщений о минировании

    NBC News: В Огайо эвакуировали избирательный участок после угрозы взрыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Толедо в американском штате Огайо эвакуировала избирательный участок из-за сообщений о заложенной бомбе.

    Сообщение о заложенной бомбе в здании начальной школы поступило в полицию в 10:30 по местному времени (18:30 мск). В этом учреждении на время промежуточных выборов был организован избирательный участок, поэтому находящихся там людей оперативно эвакуировали, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Примерно через девять минут правоохранители зафиксировали второй звонок с угрозами. Неизвестные сообщили о минировании еще одного помещения, где в этот день работали учителя.

    В качестве меры предосторожности на оба объекта прибыли саперы и кинологи для обследования зданий на наличие взрывных устройств.

    Во вторник телеканал NBC News сообщил о невозможности ряда избирателей в округе Брауард во Флориде проголосовать из-за программного сбоя.

    Жители Джорджии получили ложные сообщения о переносе избирательных участков.

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