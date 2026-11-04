Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года

ВЦИОМ: Лазарев и Гагарина стали лучшими исполнителями 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

В номинации «Певец 2026 года» первое место занял Сергей Лазарев, за которого проголосовали 20% опрошенных россиян, передает ВЦИОМ. Второе место досталось Басте с результатом 17%, а замкнул тройку лидеров Григорий Лепс (16%).

Четвертую строчку разделили Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, набравшие по 12% голосов. В десятку лучших певцов также вошли Дима Билан (11%), Стас Пьеха (9%), Akmal’ (9%), XOLIDAYBOY (7%) и Хабиб (5%).

В этом году методика оценки артистов была обновлена: результаты формировались с учетом коммерческой активности исполнителей и откликов аудитории.

В женском рейтинге лидерство удержала Полина Гагарина, которую назвали певицей года 23% респондентов. На второй позиции расположилась Татьяна Куртукова (20%), значительно опередившая многих известных артисток.

Третье место заняла Татьяна Буланова с результатом 14%. За ней следуют Zivert (13%), BEARWOLF (10%), ANNA ASTI (9%), Люся Чеботина (9%), Клава Кока (8%), Ирина Дубцова (8%) и Мари Краймбрери (7%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. Возможный заработок певца Дмитриенко в Лужниках оценили в 174 млн рублей. В 2025 году певец Ярослав Дронов сохранил лидерство среди отечественных эстрадных исполнителей.