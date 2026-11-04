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    4 ноября 2026, 05:59 • Новости дня

    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам

    Шансы демократов получить контроль над нижней палатой оценили в 84%

    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам
    @ Kang Mischke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вероятность того, что Демократическая партия США получит контроль над палатой представителей конгресса, составляет 84%, прогнозирует американская аналитическая служба Decision Desk HQ.

    Согласно оценке, вероятность победы Республиканской партии в борьбе за нижнюю палату конгресса составляет 16%. Таким образом, демократы с высокой вероятностью смогут получить контроль над палатой представителей, передает РИА «Новости».

    Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По итогам голосования определится, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ряде американских штатов произошли технические сбои в работе избирательных участков. Во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами. Промежуточные выборы в конгресс многие избиратели воспринимают как референдум о доверии президенту США.

    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    3 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Практически все основные опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс.

    Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

    По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

    При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах

    NBC: Во Флориде ряд избирателей не смог проголосовать из-за сбоя программы

    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд избирателей в округе Брауард во Флориде не смог отдать голоса на промежуточных выборах из-за программного сбоя, сообщил телеканал NBC News.

    Проблема связана с неполадкой в системе, которой пользуются сотрудники на участках, она возникла из-за перераспределения округов, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Сбой устранили за 20 минут. Власти призвали не проголосовавших вернуться на участки до 19:00 по местному времени (03:00 мск).

    В округе Брауард зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минюст США впервые в истории направил около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    3 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Выборы в Конгресс США стали референдумом о доверии Трампу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Промежуточные выборы в Конгресс США, которые многие избиратели воспринимают как референдум о втором сроке президента Дональда Трампа, открылись во вторник на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс, которые рассматриваются как всенародная оценка второго срока президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Ожидается, что демократы смогут перехватить контроль над Палатой представителей, а победа в Сенате рассматривается как реальная, хотя и менее определенная перспектива.

    Избиратели, по данным опросов, раздражены высокой стоимостью жизни, скачком цен на топливо после начала войны с Ираном и неопределенностью вокруг рабочих мест и перспектив крупнейшей экономики мира в эпоху искусственного интеллекта. Демократы ведут у республиканцев по уровню доверия по ключевым вопросам – от экономики и внешних войн до миграции.

    Даже контроль демократов хотя бы над одной палатой способен серьезно осложнить работу администрации Трампа, которую почти два года поддерживал послушный Конгресс, утверждавший спорные назначения и налоговые реформы. Демократическая партия обещает использовать новые полномочия для расследований против президента и его союзников в госструктурах и за их пределами.

    Трамп пытается мобилизовать ядро сторонников, опираясь на личную популярность в движении Make America Great Again и среди части независимых избирателей. «Представьте, что в бюллетене указана моя фамилия», – заявил Дональд Трамп на митинге в Айове, призывая голосовать за республиканцев, несмотря на падение собственного рейтинга одобрения.

    Борьба за контроль над Сенатом усугубляется затянувшимся подсчетом досрочных и почтовых бюллетеней и серией судебных разбирательств. Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи по выборам в Сенат на Аляске, а Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа добиться изъятия тысяч бюллетеней в Калифорнии по неподтвержденным обвинениям в нелегальном голосовании иностранцев.

    Республиканские кандидаты, поддержанные Трампом, столкнулись с проблемами даже в традиционно консервативных штатах Техас, Аляска, Канзас и Южная Каролина. Одновременно демократы ставят на победу прогрессивных фигурантов вроде кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Саида, вокруг которого развернулась внутренняя борьба в Демпартии с участием таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес.

    Крупнейшие доноры усилили накал кампании: предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов, значительную часть – в поддержку республиканца Кена Пакстона в Техасе, где демократы не выигрывали на уровне штата с середины 90-х. При этом в ряде штатов, включая Мэн и Огайо, активно расходуются средства суперкомитетов, ведущих агрессивную рекламу против кандидатов обеих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс. В тот же день европейские аналитики предупредили о рисках для Европы в случае перехода Конгресса под контроль демократов. В понедельник испанская газета El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма» и сообщила о возвращении Дональдом Трампом отмененных митингов.

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    2 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чтобы не демонстрировать слабость накануне промежуточных выборов 3 ноября, президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления, пишет El Pais.

    Президент США Дональд Трамп провел 28 предвыборных митингов в ходе кампании перед промежуточными выборами, которые пройдут по всей стране 3 ноября, пишет El Pais. Данное голосование воспринимается как своеобразный референдум о доверии политическому курсу действующего американского лидера.

    В общее число выступлений вошли и мероприятия, запланированные на минувшие выходные. Отмечается, что изначально они были отменены, однако затем их вновь внесли в график, чтобы глава государства не выглядел слабым в глазах избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в странах НАТО выразили опасения из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

    В пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене очных выступлений Трампа в Канзасе и Айове в последние дни кампании.

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    3 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Американское Министерство юстиции проводит крупнейшую миссию по наблюдению за голосованием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

    В августе помощник генпрокурора США Хармит Диллон пояснила, что наблюдатели будут присутствовать на тех участках, где возможны языковые трудности, проблемы с доступом для людей с ограниченными возможностями или риск фальсификации.

    Во вторник американские избиратели выберут новый состав Палаты представителей и определят обладателей 35 из 100 мест в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке президента Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские выборы внутренним делом страны.

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    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    В НАТО испугались мести Трампа при поражении республиканцев на выборах

    Tекст: Игорь Иножарский

    В странах НАТО опасаются, что проигрыш Республиканской партии на промежуточных выборах в США может спровоцировать президента Дональда Трампа на сокращение американского военного присутствия в Европе.

    Дипломаты стран НАТО выразили обеспокоенность тем, что если конгресс ограничит действия Трампа во внутренней политике после промежуточных выборов, он может сосредоточиться на внешней, пишет Politico.

    В декабре ожидается пересмотр численности войск США в Европе. По мнению европейских чиновников, в случае поражения республиканцев Трамп может увеличить масштабы вывода американских военных.

    Кроме того, в Брюсселе не исключают, что американский лидер попытается увязать дальнейшее присутствие войск США с согласием Европы на мирное соглашение по Украине на американских условиях. Также высказываются опасения о возможном сокращении финансирования НАТО со стороны США и сближении Вашингтона с Москвой.

    «Обычно то, что происходит с президентами – «хромыми утками», – это смесь выплескивания разочарований и авантюризма во внешней политике», – заявил один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский и Украина получили меньше внимания на саммите НАТО в Анкаре из-за Дональда Трампа. В июне НАТО выразило обеспокоенность возможным недовольством Трампа из-за снижения расходов на оборону странами альянса. В апреле Европа выразила тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО, озвученной Трампом.

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    2 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    В Демпартии США произошел скандал из-за поддержки республиканца в Мичигане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессвумен Хейли Стивенс, проигравшая праймериз демократов Абдулу Эль-Сайеду на место в Сенате США от Мичигана, публично поддержала республиканца Майка Роджерса, чем вызвала резкую критику однопартийцев.

    Хейли Стивенс появилась в воскресенье на церковном мероприятии рядом с кандидатом-республиканцем Майком Роджерсом, которого поддерживает Дональд Трамп, и объявила, что будет голосовать за него, а не за демократа Абдула Эль-Сайеда, победившего ее на августовских праймериз, передает Bloomberg.

    «Это было личное и приватное решение», – заявила Стивенс на импровизированной пресс-конференции у церкви. Она связала свой шаг с кампанией Эль-Сайеда и его появлением вместе со стримером Хасаном Пайкером, которого обвинили в серии антисемитских высказываний, подчеркнув: «Когда вы видите ненависть, когда вы видите стояние рядом с Хасаном Пайкером и повторяющуюся ненависть, это неприемлемо».

    Поддержка Роджерса вызвала возмущение руководства Демократической партии: лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал поступок Стивенс «отвратительным предательством», глава избирательного комитета демократов в Палате представителей Сюзан Дельбене заявила, что подобные конфликты отвлекают от мобилизации избирателей, а прогрессивные группы добиваются лишения Стивенс мест в комитетах. Руководитель аппарата конгрессвумен Джастин Джерман сообщил об увольнении себя и части команды, заявив, что сотрудники «шокированы и убиты горем» и теперь полностью поддерживают Эль-Сайеда.

    Ситуация обострила давний раскол в Демократической партии между прогрессистами и умеренными, особенно по вопросу поддержки Израиля в войнах с Ираном и в Газе, который болезненно воспринимается в Мичигане с крупными мусульманской и еврейской общинами. На праймериз Стивенс позиционировала себя убежденной сторонницей Израиля, тогда как Эль-Сайед критиковал ее за пожертвования от AIPAC и призывал сократить финансирование Израиля; республиканцы используют эти позиции Эль-Сайеда для привлечения еврейских избирателей штата, а сам он старается дистанцироваться от Пайкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце предприниматель Илон Маск свыше 445 млн долларов направил на финансирование промежуточных выборов в США.

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    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в США

    CNN: В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    В день промежуточных выборов в американский Конгресс атмосфера в администрации президента США Дональда Трампа оценивается как осторожно оптимистичная, сообщает CNN.

    В Белом доме оценивают настроение в день голосования как позитивное, передает телеканал CNN.

    «Атмосфера в Белом доме в день выборов – «осторожно оптимистичная», – заявил неназванный американский чиновник.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года. Они станут одним из ключевых политических событий второго президентского срока Дональда Трампа на фоне экономических трудностей и обострения международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители нью-йоркского района Брайтон-Бич начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

    Промежуточные выборы открылись на фоне роста цен и недовольства американцев экономикой.

    Практически все основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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    3 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    CNN: Избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели в округе Таррант штата Техас вынуждены стоять в многочасовых очередях на участках для голосования, сообщает CNN.

    Время ожидания на дюжине избирательных участков в округе Таррант, где находится военная база Форт-Уэрт, составляет час и более, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    В двух местах людям приходится ждать по два часа. Телеканал связывает такие задержки с решением местных властей, возглавляемых республиканцами, сократить число избирательных участков почти на 100 по сравнению с выборами 2022 года.

    Один из избирателей пожаловался в социальных сетях на технические проблемы. По его словам, из 100 человек в утренней очереди проголосовать смогли лишь 20.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на ближайшие два года и станут одним из ключевых политических событий второго срока президента Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал NBC News сообщил о программном сбое на промежуточных выборах во Флориде.

    Министерство юстиции США впервые направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Атмосферу в администрации президента США Дональда Трампа оценили как осторожно оптимистичную.

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    3 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Русскоязычные жители Брайтон-Бич проголосовали на выборах в Конгресс США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители нью-йоркского района Брайтон-Бич, известного своей многочисленной русскоязычной общиной, начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс США на участке в школьном спортивном зале.

    Избирательный участок расположился в нескольких минутах ходьбы от набережной Атлантического океана. В спортивном зале с баскетбольными кольцами установили десятки кабин для голосования, передает ТАСС.

    Вдоль стен разместили электронные сканеры бюллетеней, а за столами сотрудники комиссий проверяют данные избирателей. Над кабинами повесили американский и израильский флаги.

    На участке голосуют люди разных возрастов, среди них немало пожилых избирателей. Возле столов регистрации собираются небольшие очереди. После заполнения документов избиратели направляются к сканерам, которые принимают и подсчитывают голоса.

    На промежуточных выборах американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената. Район Брайтон-Бич традиционно населяют выходцы из стран бывшего СССР, в том числе представители старшего поколения эмигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Выборы в Конгресс назвали референдумом о втором сроке Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Избирательный участок в Огайо эвакуировали из-за сообщений о минировании

    NBC News: В Огайо эвакуировали избирательный участок после угрозы взрыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Толедо в американском штате Огайо эвакуировала избирательный участок из-за сообщений о заложенной бомбе.

    Сообщение о заложенной бомбе в здании начальной школы поступило в полицию в 10:30 по местному времени (18:30 мск). В этом учреждении на время промежуточных выборов был организован избирательный участок, поэтому находящихся там людей оперативно эвакуировали, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Примерно через девять минут правоохранители зафиксировали второй звонок с угрозами. Неизвестные сообщили о минировании еще одного помещения, где в этот день работали учителя.

    В качестве меры предосторожности на оба объекта прибыли саперы и кинологи для обследования зданий на наличие взрывных устройств.

    Во вторник телеканал NBC News сообщил о невозможности ряда избирателей в округе Брауард во Флориде проголосовать из-за программного сбоя.

    Жители Джорджии получили ложные сообщения о переносе избирательных участков.

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    3 ноября 2026, 20:45 • Новости дня
    Жители Джорджии получили ложные сообщения о переносе избирательных участков

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти округа Фултон в американском штате Джорджия предупредили жителей о распространении мошеннических сообщений о переносе избирательных участков на промежуточных выборах.

    «Некоторые избиратели в округе Фултон сообщили о получении текстовых сообщений относительно изменений в избирательных участках. Эти сообщения не отправлялись властями округа Фултон», – цитирует сообщение властей округа ТАСС.

    Власти призвали проверять информацию об избирательных участках на официальном сайте или по специальному номеру телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал NBC News сообщил о невозможности ряда избирателей в округе Брауард во Флориде проголосовать из-за программного сбоя.

    Министерство юстиции США впервые направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Основные опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на выборах.

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    4 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    В нескольких штатах США продлили голосование из-за сбоев на участках

    The Hill: В США продлили работу некоторых участков из-за сбоев

    Tекст: Катерина Туманова

    В день промежуточных выборов в ряде американских штатов, включая Массачусетс, Северную Каролину, Пенсильванию и Нью-Йорк, произошли технические сбои в работе избирательных участков, из-за чего время голосования было продлено.

    В день выборов на избирательных участках в Массачусетсе, Северной Каролине, Пенсильвании и Нью-Йорке возникли технические неполадки, пишет The Hill.

    В городе Нью-Бедфорд штата Массачусетс проблемы возникли в работе машин для голосования.

    «Было обнаружено, что внутренний провод в машинах в этих местах физически мешает работе порта, через который подаются бюллетени», – заявил пресс-секретарь города Джек Туон. По его словам, на ситуацию мог повлиять размер бюллетеней, но после вмешательства сотрудников комиссий машины вернулись к нормальной работе.

    Директор избирательной комиссии штата Канзас Брайан Каски сообщил, что на одном из участков в округе Ливенворт голосование прервалось на 90 минут. По данным NewsNation, из-за канцелярской ошибки на участок привезли около 100 бюллетеней вместо тысячи. Избирателям пришлось отказывать в голосовании до решения проблемы.

    Избирательная комиссия Северной Каролины продлила время голосования в ряде округов из-за сбоев, что приведет к задержке публикации результатов по всему штату на 45 минут.

    В округе Честер штата Пенсильвания проблемы с настройкой оборудования также задержали открытие участков, их работу продлили на полчаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник программный сбой помешал жителям Флориды отдать голоса на промежуточных выборах. Атмосферу в администрации президента США в этот день оценили как осторожно оптимистичную. Выборы в Конгресс назвали своеобразным референдумом о доверии главе Белого дома на фоне роста цен.

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