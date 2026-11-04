В Крыму ограничили подачу электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова

Подачу электроэнергии в Крыму ограничили из-за аварии

Tекст: Катерина Туманова

«Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии», – написал он в Telegram-канале.

Крючков уточнил, что специалисты ведут необходимые восстановительные работы для скорейшего возобновления энергоснабжения. Он призвал жителей полуострова сохранять спокойствие в сложившейся ситуации и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, с 26 июня на Крымском полуострове действует региональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с логистикой, обеспечением водой, топливом и светом на фоне ударов ВСУ. При этом больницы, экстренные службы и другие стратегические объекты продолжают работать в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ряд районов Крыма и Севастополь остались без света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Севастополе 3 ноября отменили введенный из-за перегрузок электросетей график временного ограничения электроснабжения.