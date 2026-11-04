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    4 ноября 2026, 03:46 • Новости дня

    Минюст США попросил закрыть дело задержанной с эмбрионами лягушек россиянки

    Минюст США попросил суд прекратить дело россиянки Петровой

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой, задержанной с эмбрионами когтистых лягушек.

    «На данном этапе затраты ресурсов на продолжение данного дела перевешивают общественный вес в его разрешении. Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений», – приводит ТАСС выдержку из ходатайства обвинения.

    Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Во время допроса она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

    Ранее она работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США потребовал депортировать Петрову. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи в ожидании суда.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Абу-Даби

    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби будут спецпосланник президента страны Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, передает Reuters.

    «Ожидается, что ведущие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США в Абу-Даби», – сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов 10–11 ноября в Абу-Даби.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил о необходимости проведения первых раундов переговоров по украинскому конфликту в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби», – сообщил Уиткофф в Х.

    По его словам, дискуссии будут сосредоточены на механизмах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

    Уиткофф добавил, что США надеются развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Петербурге, на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Он назвал планируемые трехсторонние переговоры решающими для судьбы происходящих событий.

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    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    1 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину

    В Россию прибыла первая группа моряков с арестованного в Индии танкера Unity

    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину
    @ M.C/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая часть экипажа судна Unity, которое было задержано у берегов индийского штата Одиша в мае из-за коммерческого спора, благополучно прибыла в Россию.

    Первые российские моряки с задержанного в Индии танкера Unity прилетели в Минеральные Воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственницу одного из членов экипажа.

    «Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», – сказала мама моряка.

    Собеседница агентства уточнила, что путь из Индии состоял из трех перелетов с длительными пересадками в аэропортах. По ее словам, еще двое россиян должны прибыть в Москву, а четверо приземлятся в Сочи.

    Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за долгов судовладельца за топливо. На судне, стоявшем на якоре в районе порта Парадип, оставались 23 моряка, включая 21 гражданина России.

    В начале октября суд штата Одиша обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину. Отправка оставшихся на борту россиян запланирована на первую половину ноября, после того как им подберут замену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральное консульство России в Калькутте сообщило о репатриации первой группы из семи членов экипажа арестованного танкера Unity.

    На прошлой неделе находящееся в аварийном состоянии судно отбуксировали ближе к индийскому побережью на фоне надвигающегося шторма.

    В прошлом месяце власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на задержанном корабле.

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    2 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность России и Украине.

    «Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <…>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках», – написала она в X (бывший Twitter).

    Супруга президента США выразила надежду, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами, передает ТАСС. Она напомнила, что режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и планировалось.

    Ранее при содействии Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках для проведения гуманитарной миссии. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителям раздали несколько десятков тонн помощи, а желающие смогли выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелания Трамп заявила о доказательстве возможности достижения устойчивого мира успешным проведением гуманитарной миссии в Алешках.

     Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию крупнейшей деэскалацией для начала урегулирования конфликта на Украине.

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после миссии в Алешках.

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    1 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Сестра сенатора Грэма заявила об одержимости брата санкциями против России

    WSJ: Сестра Грэма назвала покойного сенатора одержимым санкциями против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм сообщила об одержимости своего покойного брата Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американскими ограничительными мерами в отношении Москвы.

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм назвала своего брата, покойного сенатора Линдси Грэма, одержимым антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    «Ее брат был одержим пакетом», – говорится в интервью Грэм изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп связал освобождение Стивена Хаббарда из российской тюрьмы с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    В сентябре старшие демократы в комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма об ужесточении ограничений в отношении России.

    В августе Сенат США принял закон Грэма об оказании дополнительного давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Ушаков: Первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате

    Ушаков предложил начать переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Вера Басилая

    Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что первые этапы обсуждения урегулирования на Украине должны состояться с участием Москвы, Вашингтона и Киева, передают «Вести».

    «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о готовности в будущем пригласить к диалогу европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В тот же день Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение для судьбы происходящих событий.

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    3 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    МИД заявил о неспособности США санкциями повлиять на позицию России по Украине

    Глава департамента МИД Биричевский: Санкции не заставят Россию прекратить СВО

    МИД заявил о неспособности США санкциями повлиять на позицию России по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый американский закон о санкциях не изменит позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменят», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».

    По словам дипломата, попытки добиться от России завершения специальной военной операции без учета принципиальных требований Москвы, а также принудить страну к сворачиванию сотрудничества с «мировым большинством», строящегося на уважении, равенстве и взаимной выгоде, заведомо обречены на неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский заявил о малой вероятности отмены Западом антироссийских санкций даже при прогрессе по Украине.

    В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил приверженность России политическому решению конфликта на Украине, но подчеркнул готовность добиваться целей военным путем.

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    3 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Песков рассказал о составе российской делегации на встрече в Абу-Даби

    Песков: В делегацию России в Абу-Даби войдут представители МИД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби войдут представители различных ведомств, включая Министерство иностранных дел.

    По его словам, участниками российской делегации на переговорах в Абу-Даби станут сотрудники Министерства иностранных дел, передает ТАСС. «Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел, возглавит Мединский ее», – сообщил Песков и уточнил, что окончательный список участников консультаций позже утвердит президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров анонсировал оглашение конкретной даты встречи после ее окончательного подтверждения.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной времени проведения консультаций.

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    2 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Посольство: Данных о пострадавших в столкновении поездов в Испании нет

    Посольство России в Мадриде: Сведений о пострадавших в Толедо россиянах нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Мадриде не получало информации о пострадавших россиянах в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Информация о пострадавших соотечественниках по состоянию на текущий момент не поступала», – сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг количество погибших в результате столкновения пассажирских поездов в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.

    В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    В тот же день МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением.

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    3 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

    Tекст: Мария Иванова

    Массажист из Томска Сергей Ничинский, пропавший в тайской Паттайе во время отдыха с женой, найден живым.

    Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

    Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

    В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.

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