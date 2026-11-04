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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня

    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря из-за атак на грузовые суда

    Reuters: НАТО усилит патрулирование Черного моря после атак на суда

    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря из-за атак на грузовые суда
    @ DPA/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Североатлантический альянс направит морские патрульные самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море после серии ударов по грузовым судам вблизи границ Румынии и Болгарии.

    Североатлантический альянс направит морские патрульные самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга после семи ударов по грузовым судам вблизи Румынии и Болгарии в прошлом месяце, пишет Reuters.

    На прошлой неделе греческий контейнеровоз был потоплен морскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии. Ранее, 23 октября, еще одно судно пострадало недалеко от румынских территориальных вод. Представитель НАТО заявил о серьезной угрозе безопасности и подчеркнул готовность инвестировать более 40 млрд долларов в средства борьбы с беспилотниками в ближайшие пять лет.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил растущий международный интерес к ограниченному прекращению огня в регионе. Однако российская сторона отвергла идею узкого морского перемирия, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске масштабного сельскохозяйственного кризиса в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Летом удары ВС России по портовой инфраструктуре Одессы и сухогрузам осложнили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В августе атаки на дунайские порты Рени и Измаил назвали способными привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.

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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    3 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Науседа назвал суммы расходов Литвы на оборону

    Президент Науседа оценил военные расходы Литвы почти в 7% ВВП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на конференции по вопросам безопасности в Берлине, что Вильнюс направляет на оборонные нужды почти 7% валового внутреннего продукта.

    Литва расходует на нужды обороны 7% валового внутреннего продукта. Об этом глава балтийской республики Гитанас Науседа сообщил на конференции в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    «В текущем году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено почти 7% ВВП», – отметил Науседа.

    В проекте государственного бюджета Литвы на 2027 год ассигнования на оборону намечены в размере 4,8 млрд евро. Это позволит сохранить финансирование по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. По решению Госсовета обороны такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать как минимум до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Ранее Координационный совет по всеобщей национальной обороне страны закрепил планы по переходу к нему. А литовское министерство обороны сообщило о направлении Бельгией истребителей F-16 для охраны воздушного пространства над странами Балтии.

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    3 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Посольство обвинило власти Финляндии в дискриминации спортсменов

    Посольство обвинило Финляндию в дискриминации российских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Финляндии демонстрируют двойные стандарты в спорте и продвигают дискриминационные подходы по отношению к российским спортсменам, заявили в российском посольстве в Хельсинки.

    Ситуация в сфере спорта наглядно показывает проявление двойных стандартов в действиях финских властей, передает РИА «Новости» заявление российской дипмиссии.

    «С одной стороны, здесь заявляют о категорической неприемлемости дискриминации и призывают к соблюдению «порядка» и «правил». С другой – местные власти продвигают откровенно дискриминационные по отношению к россиянам подходы и заявляют о готовности действовать наперекор решениям международных судебных инстанций», – подчеркнули в посольстве.

    В дипмиссии добавили, что политизация спорта в Финляндии становится «новой нормой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

     В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам.

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    3 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

    Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, обнаружив их с помощью тепловизора «Совенок».

    Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

    «При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

    Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.

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    3 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Лавров заявил о провале концепции евроатлантической безопасности

    Лавров предложил гармонизировать связи в сфере безопасности в Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что концепция евроатлантической безопасности потерпела крах из-за неготовности западных стран к честному и равноправному сотрудничеству.

    На пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российского внешнеполитического ведомства отметил провал попыток гарантировать принцип равенства в рамках евроатлантической модели, передает РИА «Новости».

    «Эти попытки, как мы все знаем, провалились. Запад оказался неготовым к сотрудничеству на честной, равноправной основе», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Москва последовательно продвигает инициативу формирования большого евразийского партнерства за счет налаживания связей между интеграционными объединениями на континенте. По его словам, Россия не предлагает подменять существующие межгосударственные отношения в сфере безопасности, а выступает за гармонизацию субрегиональных механизмов.

    Лавров добавил, что закрепить консенсусное понимание основ такого взаимодействия на общеконтинентальном уровне должна помочь Евразийская хартия многообразия и многополярности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    Глава МИД сообщил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    В понедельник руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

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    3 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал показ новых карабинов и противодроновых патронов в Москве

    Ростех: В Москве покажут новые дальнобойные карабины и патроны против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует два новых дальнобойных карабина и боеприпасы для борьбы с беспилотниками на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    На выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в московском Гостином Дворе покажут самозарядный карабин МЦ 572 «Высота» калибра 12,7 миллиметра с прицельной дальностью 1800 метров и карабин с ручной перезарядкой МЦ 574 дальностью до 1200 метров, сообщает Ростех.

    Обе винтовки разработаны по схеме barrel-block, при которой ствол и ствольная коробка образуют единый жесткий узел. Такая конструкция снижает колебания оружия во время выстрела, что повышает точность и кучность стрельбы на дистанциях свыше одного километра. Оружие можно настраивать под индивидуальные параметры стрелка, а замена ствола не требует специальных инструментов.

    Кроме того, холдинг впервые представит широкой публике патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра с трехэлементной пулей. Эти боеприпасы примерно в два с половиной раза повышают эффективность поражения малоразмерных беспилотников из штатного стрелкового оружия на расстоянии до 300 метров.

    Ранее госкорпорация пообещала показать на выставке в Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые партии многопульных патронов «Многоточие».

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    3 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Армия Болгарии получила первую партию американских бронемашин Stryker

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Болгарии получили первую партию боевых бронированных машин Stryker из США, сообщает телеканал Nova.

    На официальной церемонии на военном заводе «Терем» в Велико-Тырново, где собирают машины, присутствовали министр обороны Димитар Стоянов, командующий вооруженными силами адмирал Эмил Ефтимов и представители Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    Первые восемь машин уже собраны, пять из них переданы механизированной бригаде сухопутных войск на военной базе в Карлово. Приобретение машин Stryker является частью обязательств Болгарии перед коллективной обороной НАТО и укреплением обороноспособности пехоты.

    В 2023 году Болгария подписала контракт на закупку 183 боевых машин Stryker на сумму более 1,4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил.

    В начале прошлого месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T у ФРГ.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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