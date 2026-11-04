Экспорт из России в Таиланд за год увеличился вдвое

Демченко: Российский экспорт в Таиланд за год вырос в два раза

Tекст: Катерина Туманова

«Большая вещь – результат прошлого форума, который мы получили, какой мы видим. Это, безусловно, уже по текущим цифрам двукратный рост экспорта. Даже за первые восемь месяцев у нас идет уже рост почти на 91%», – заявил Демченко РИА «Новости».

По его словам, это является лучшим показателем работы, как и то, что по итогам восьми месяцев товарооборот между двумя странами превышает по объему предыдущий год на четверть.

В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум, который был организован деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты России и фонда «Росконгресс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года президент Владимир Путин сообщил о постоянном росте объемов двусторонней торговли. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул выразил готовность страны стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии.

В конце 2025 глава МИД Сергей Лавров заявил о прочной основе дружбы и взаимного доверия в отношениях России и Таиланда.