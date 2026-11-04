Премьер Канады отказался пускать российских хоккеистов на чемпионат мира

Премьер Канады заявил об отказе допустить российских хоккеистов на МЧМ

Tекст: Катерина Туманова

«Пока Россия и Белоруссия поддерживают [конфликт] на Украине, <...> ни один из этих спортсменов не будет соревноваться за свои страны в Канаде», – приводит слова Карни The New York Times.

«Так что, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, то русских там не будет», – заявил он.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить Россию к соревнованиям, начиная с молодежного чемпионата мира в Канаде. Суд признал доводы IIHF о проблемах с безопасностью недостаточными для продления отстранения, введенного в феврале 2022 года. Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

При этом после решения суда Финляндия, Швеция, Чехия, Латвия и Норвегия, которые должны принять участие в чемпионате, заявили об отказе играть с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов. Федерация хоккея Канады запросила у Международной федерации хоккея разъяснения о допуске сборной России.