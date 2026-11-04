Склад Ozon в Адыгейске загорелся после атаки дрона

Ozon: Склад маркетплейса в Адыгейске загорелся после атаки БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал», - сообщает Telegram-канал Ozon.

Там добавили, что возникло возгорание и на месте работают экстренные службы.

Товары, размещенные в атакованном комплексе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Заказы, которые невозможно доставить с других объектов, компания отменит.

Прием поставок от продавцов в логистическом центре приостановлен, товары в пути перенаправляются на другие склады. Покупатели могут продолжать оформлять заказы, их сборка и доставка будут осуществляться из других логистических комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Ozon сообщили об убытках в размере 30,1 млрд рублей в результате ударов дронов по логистическим объектам. В октябре логистический центр Ozon в Петербурге подвергся ночной атаке, а в сентябре беспилотник атаковал логистический центр маркетплейса в Саратове.