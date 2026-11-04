МИД сохранил предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи

МИД: Предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается в силе

Tекст: Катерина Туманова

По словам дипломата, главное в этом вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения международных обязательств. При этом озвученное ранее предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова о переносе штаб-квартиры остается актуальным, передает ТАСС.

Логвинов отметил, что перенос теоретически возможен, и многие государства-члены имеют претензии к США. Однако реальная перспектива выдвижения такой инициативы сейчас не просматривается.

Он пояснил, что новая локация должна соответствовать многим параметрам: инфраструктуре, транспортной доступности и безопасности. Кроме того, перенос потребует огромных финансовых затрат, на которые вряд ли кто-либо пойдет в текущих условиях.

«Так что в необоснованном «переселении народов», думаю, никто не заинтересован», – сказал он.

Дипломат напомнил, что в 1946 году в Лондоне сторонники размещения штаб-квартиры в США победили с перевесом лишь в семь голосов из 50 делегаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран после выборов нового генсекретаря. Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН.

В 2025 году Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.



