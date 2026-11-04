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    4 ноября 2026, 01:33 • Новости дня

    ПСЖ с Сафоновым установил рекорд Лиги чемпионов

    ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов в матче с участием Сафонова

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе разгромил испанский «Вильярреал» со счетом 6:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов, установив рекорд турнира по скорости забитых мячей.

    Встреча прошла в Вильярреале. ПСЖ забил четыре мяча за 16 минут и две секунды после начала матча, превзойдя достижение мадридского «Реала» 2011 года.

    В составе победителей дубль оформил Фабиан Руис, также голы забили Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Давид Боли. Матвей Сафонов впервые в сезоне Лиги чемпионов провел матч без пропущенных мячей, сделав два сейва, передает РИА «Новости».

    Перед игрой была проведена минута молчания в память о 30-летнем нападающем «Тенерифе» Хесусе де Мигеле, который скончался после столкновения с вратарем в матче второго дивизиона чемпионата Испании.

    ПСЖ лидирует в турнирной таблице с 12 очками после четырех побед. В следующем туре парижане встретятся с «Ромой», а «Вильярреал» сыграет со «Славией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Испании отменили все футбольные турниры до 6 ноября из-за смерти Хесуса де Мигеля. В октябре ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов. В сентябре «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

    Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге ESPN.

    1 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    «Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

    «Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

    Tекст: Катерина Туманова

    Футбольный клуб «Милан» обыграл «Интер» в домашнем матче десятого тура Серии А со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.

    Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).

    Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».

    В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.

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    1 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Хасанби Биджиев назначен главным тренером воронежского «Факела»

    Хасанби Биджиев назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» назначен Хасанби Биджиев, который ранее тренировал махачкалинское «Динамо».

    Хасанби Биджиев назначен на пост главного тренера воронежского «Факела», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

    Ранее исполняющим обязанности главного тренера «Факела» являлся Алексей Ребко.

    Биджиев находился без работы с декабря 2025 года, когда покинул махачкалинское «Динамо». Ранее он тренировал нальчикский «Спартак», курский «Авангард» и волгоградский «Ротор». В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу казанский «Рубин» на домашнем стадионе обыграл «Факел» в матче 13-го тура РПЛ.

    В прошлом месяце руководство «Факела» прекратило сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко.

    В декабре прошлого года Хасанби Биджиев ушел в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    1 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Футболисты «Спартака» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский «Спартак» крупно обыграл столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

    Московское дерби прошло в воскресенье на «РЖД Арене» и завершилось со счетом 4:0 в пользу гостей, передает РИА «Новости».

    В составе красно-белых отличились Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. Еще один мяч стал результатом автогола нападающего «Локомотива» Александра Руденко.

    Испанский защитник Парада, перешедший в июле из «Алавеса», забил свой первый мяч за «Спартак». Он отличился спустя две минуты после выхода на замену вместо получившего повреждение Игоря Дмитриева.

    «Спартак» (26 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» (11) располагается на 14-й позиции, в зоне стыковых матчей.

    В следующем туре «Локомотив» 6 ноября примет казанский «Рубин», а «Спартак» 8 ноября сыграет дома с тольяттинским «Акроном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил о возможном уходе в отставку после поражения от ЦСКА.

    ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче пятого тура Кубка России по футболу.

    В прошлом месяце «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Рубина» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

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    2 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Черчесов ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат»
    Черчесов ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Станислав Черчесов покинул должность главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» по обоюдному согласию сторон.

    «Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Станислав Черчесов пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи», – говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

    Черчесову 63 года. Он возглавлял «Ахмат» с августа 2025 года. На протяжении тренерской карьеры он также работал в московском «Спартаке», пермском «Амкаре», московском «Динамо», австрийских клубах «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше», а также возглавлял сборные России и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

    В августе 2025 года Черчесова назначили главным тренером футбольного клуба «Ахмат».

    В январе 2025 года Черчесов ушел с должности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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    3 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    Умер перенесший остановку сердца на матче футболист де Мигель

    Умер перенесший остановку сердца на матче футболист «Тенерифе» де Мигель

    Tекст: Мария Иванова

    Скончался 30-летний нападающий футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель, перенесший остановку сердца во время матча с «Андоррой», сообщил испанский клуб.

    В понедельник матч второго дивизиона Испании в Санта-Крус-де-Тенерифе прервали на седьмой добавленной минуте при счете 2:2. Голкипер «Андорры» Хесус Овоно врезался в де Мигеля, пытаясь прервать выход один на один, за что получил красную карточку. Нападающий при падении потерял сознание. С поля его унесли на носилках, а затем доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что футболист перенес остановку сердца и дыхания. Позднее клуб сообщил об ухудшении состояния нападающего.

    В текущем сезоне Хесус де Мигель сыграл 12 матчей за «Тенерифе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 14-летний игрок скончался от внезапной остановки сердца после попадания мяча в грудь во время любительского матча в Аргентине.

    В апреле прошлого года перуанский футболист умер после столкновения с вратарем на матче.

    В феврале 2025 года футболисту из Китая диагностировали смерть мозга после травмы на матче в Мадриде.

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    2 ноября 2026, 21:35 • Новости дня
    Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Ахмат»

    Бывший наставник московского «Динамо» Гусев возглавил футбольный клуб «Ахмат»

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров в понедельник вечером представил команде нового главного тренера, которым стал 49-летний Ролан Гусев.

    Во время игровой карьеры Гусев выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также защищал цвета сборной России, сообщается в Telegram-канале ФК «Ахмат». Тренерскую работу он начал в 2019 году в академии армейцев, после чего руководил юношескими национальными командами и молодежным составом ЦСКА.

    В прошлом году Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо». Впоследствии он дважды исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре 2025 года был официально утвержден в этой должности и проработал с командой до конца сезона-2025/2026.

    В минувшем сезоне «Динамо» добралось до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило «Краснодару» в серии пенальти, а самого Гусева признали лучшим тренером премьер-лиги по итогам марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Станислав Черчесов покинул должность главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» по обоюдному согласию сторон.

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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    2 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Сторожук покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Александр Сторожук покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо» по соглашению сторон.

    Сотрудничество с наставником было прекращено по обоюдному согласию, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

    Сторожук возглавлял команду с 27 мая. Ранее 45-летний специалист тренировал «Краснодар», «Афипс» из Краснодарского края, тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».

    В настоящее время «Торпедо» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков после 16 туров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мосгорсуд сократил бывшему гендиректору футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову срок лишения свободы за подкуп судей до полутора лет.

    В прошлом месяце совладелец команды Леонид Соболев частично признал вину по делу об оказании влияния на результаты матчей.

    В прошлом году клуб отстраняли от участия в Российской премьер-лиге за попытку организации договорных встреч.

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    3 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Осужденный за подкуп арбитров экс-гендиректор «Торпедо» вышел на свободу

    Осужденный за подкуп арбитров экс-глава «Торпедо» Скородумов вышел на свободу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов, осужденный за подкуп арбитров, вышел на свободу, сообщил его адвокат Сеймур Ханкишиев.

    «Он вышел на свободу», – сказал собеседник РИА «Новости».

    В июле суд приговорил бывшего гендиректора к двум годам колонии общего режима с трехлетним запретом на спортивную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Мосгорсуд смягчил приговор Валерию Скородумову, сократив срок лишения свободы до полутора лет.

    В начале прошлого месяца совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину в подкупе арбитров.

    Тогда же суд отказался рассматривать дело Соболева в закрытом режиме.

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    3 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Футбольные турниры в Испании приостановили из-за смерти игрока «Тенерифе»

    Федерация футбола Испании отложила турниры до 6 ноября из-за смерти де Мигеля

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила отменить проведение всех турниров в стране до 6 ноября из-за смерти футболиста команды «Тенерифе» Хесуса де Мигеля.

    «В знак уважения и солидарности RFEF постановляет продлить приостановку своих соревнований до 6 ноября. Матчи в кубках, запланированные на эту неделю, откладываются», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

    Ранее федерация уже отменила все игры, которые должны были состояться во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник футбольный клуб «Тенерифе» сообщил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля после перенесенной остановки сердца во время матча с «Андоррой».

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    2 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Гол и передача Миранчука принесли победу «Атланте» над «Торонто»

    Клуб Миранчука «Атланта» со счетом 3:1 обыграл «Торонто» в матче MLS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футбольный клуб «Атланта Юнайтед» на домашнем поле одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) благодаря голу и результативной передаче российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости». В составе победителей отличились Мигель Альмирон, Купер Санчес и Алексей Миранчук, у гостей мяч забил Льюис Морган.

    Российский легионер вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Этот гол стал для футболиста седьмым с начала сезона, он делит с Альмироном первое место в списке лучших бомбардиров команды.

    Победа позволила «Атланте» прервать серию из трех поражений. Команда набрала 33 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, тогда как «Торонто» с 39 баллами идет строчкой выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московский «Спартак» крупно обыграл столичный «Локомотив» в матче чемпионата России.

    Ранее российский вратарь Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов в составе французского клуба ПСЖ.

    Сам Алексей Миранчук оформил дубль в матче Главной лиги футбола.

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    3 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    Назначен новый главный тренер московского «Торпедо»

    Главным тренером футбольного клуба «Торпедо» стал Вячеслав Вашкевич

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо», сообщила пресс-служба команды.

    Сроки соглашения со специалистом не раскрываются, передает ТАСС. Вашкевич сменил на этом посту Александра Сторожука, который покинул клуб 2 ноября по соглашению сторон.

    Вашкевич более 15 лет работал в академиях «Спартака» и «Локомотива». В 2024–2025 годах он возглавлял дзержинский «Арсенал», а с января 2026 года тренировал вторую команду «Балтики».

    После 16 туров «Торпедо» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник осужденный за подкуп арбитров бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов вышел на свободу.

    В понедельник Александр Сторожук по соглашению сторон покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо».

    В воскресенье Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел».

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    3 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    Кубок Азии по футболу перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Футбольный Кубок Азии в Саудовской Аравии перенесли на конец 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Азиатская конфедерация футбола приняла решение перенести сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии на конец 2027 года в связи с неблагоприятной обстановкой в регионе.

    Изначально турнир планировалось провести с 7 января по 5 февраля 2027 года. Теперь начало соревнований запланировано на 23 декабря 2027 года, а финал должен состояться 21 января 2028 года, передает ТАСС.

    «Организационный комитет Кубка Азии принял решение изменить сроки проведения этого ключевого турнира для национальных сборных в связи с исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении», – заявили в пресс-службе конфедерации.

    Новые даты проведения турнира отправят на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). В заявлении подчеркивается, что сложившиеся обстоятельства сделали невозможным проведение соревнований в первоначально запланированные сроки, что потребовало переноса турнира в интересах участвующих команд, официальных лиц и зрителей.

    Всего в турнире примут участие 24 сборные. Действующим обладателем трофея является национальная команда Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» баллистическую ракету.

    В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура.

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    2 ноября 2026, 10:22 • Новости дня
    Тренер «Локомотива» Галактионов пообещал прервать серию поражений

    Тренер «Локомотива» Галактионов пообещал обыграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении команды прервать серию неудач в предстоящем матче против казанского «Рубина».

    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от столичного «Спартака» со счетом 0:4 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил уверенность в улучшении результатов команды, пишет «Газета.Ru».

    «Далеко загадывать не надо, потому что есть матч с «Рубином», который нужно выигрывать. Три важных очка необходимо добывать», – заявил Галактионов.

    Тренер также отметил, что международная пауза в ноябре должна помочь команде восстановиться и показать более качественную игру.

    В матче со «Спартаком» счет открыл игрок «Локомотива» Александр Руденко, срезавший мяч в свои ворота. Затем отличились Виктор Парада и Манфред Угальде, а финальную точку поставил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

    На данный момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 26 очками. «Локомотив» находится в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 11 очков. В следующем туре 6 ноября железнодорожники примут казанский «Рубин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московский «Спартак» крупно обыграл столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

    Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил о возможном уходе в отставку после поражения от ЦСКА в матче Кубка России.

    Напомним, тольяттинский футбольный клуб «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти в рамках третьего тура пути РПЛ Кубка России.

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    4 ноября 2026, 00:23 • Новости дня
    Батраков стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Штутгарта»

    УЕФА: Батраков признан лучшим игроком матча «Галатасарай» – «Штутгарт»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков признан лучшим игроком матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

    Батраков забил оба мяча на 12-й и 15-й минутах, обеспечив победу «Галатасараю» со счетом 2:0, сообщается на сайте УЕФА.

    Россиянин стал первым отечественным футболистом, получившим официальную награду лучшему игроку матча Лиги чемпионов с момента начала ее вручения в сезоне-2021/22. Он отличился в третьем матче турнира подряд, ранее забив в ворота испанской «Барселоны» и французского «Лилля».

    Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа, заключив пятилетний контракт. На его счету 5 голов в 12 матчах за турецкий клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после каждого из двух голов Батракова на стадионе включали русскую народную песню «Калинка». В октябре полузащитник стал первым россиянином с 2011 года, поразившим ворота «Барселоны» в еврокубках. Также Батраков попал в заявку сборной России на осенние матчи.

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