ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов в матче с участием Сафонова

Tекст: Катерина Туманова

Встреча прошла в Вильярреале. ПСЖ забил четыре мяча за 16 минут и две секунды после начала матча, превзойдя достижение мадридского «Реала» 2011 года.

В составе победителей дубль оформил Фабиан Руис, также голы забили Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Давид Боли. Матвей Сафонов впервые в сезоне Лиги чемпионов провел матч без пропущенных мячей, сделав два сейва, передает РИА «Новости».

Перед игрой была проведена минута молчания в память о 30-летнем нападающем «Тенерифе» Хесусе де Мигеле, который скончался после столкновения с вратарем в матче второго дивизиона чемпионата Испании.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице с 12 очками после четырех побед. В следующем туре парижане встретятся с «Ромой», а «Вильярреал» сыграет со «Славией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Испании отменили все футбольные турниры до 6 ноября из-за смерти Хесуса де Мигеля. В октябре ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов. В сентябре «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге ESPN.