Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия

Минтруд предложил поднять уровень заработка для единого пособия

Tекст: Катерина Туманова

Проект постановления правительства с новыми правилами размещен на сайте нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что новое требование не распространяется на граждан с объективными причинами для отсутствия заработка, среди которых беременность, уход за детьми до трех лет, инвалидность, болезнь и официальная безработица.

В настоящий момент для назначения выплаты минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не ниже восьми МРОТ.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщал, что прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки, включая единое пособие, будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Социальном фонде сообщили о сохранении привычного графика выплаты детских пособий в ноябре.

Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году. Минтруд назвал размер пособия по безработице в 2027 году.