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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР
    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня

    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

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    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава киевского режима назвал бесперспективными телефонные переговоры с Россией по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию офиса политика.

    «Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг возможность поездки в Москву для проведения очных переговоров. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию перед Владимиром Путиным.

    Помощника президента Владимира Мединского оставили руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 18:36 • Новости дня
    Экс-главу Тульского патронного завода обвинили в контрабанде

    Экс-главу Тульского патронного завода Лукина обвинили в контрабанде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего генерального директора АО «ТПЗ» (Тульский патронный завод) Сергея Лукина обвинили в контрабанде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

    «Ему предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ (контрабанда)», – сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

    Ранее 235-й гарнизонный военный суд заключил Лукина под стражу, однако защита обжаловала этот арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центральный районный суд Тулы отправил под арест гендиректора компании «ТулаДрон» по делу о мошенничестве.

    В июне учредителя и бывшего сотрудника белгородской компании приговорили к реальным срокам наказания за контрабанду военной продукции.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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