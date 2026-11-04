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    4 ноября 2026, 01:05 • Новости дня

    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штата штрафами за топливо из России

    Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за дизель из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письма операторам терминалов региона с предупреждением о суровых санкциях в случае приема танкеров с российским дизельным топливом, пишет NYT.

    Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что направила 12 операторам портов письма с требованием отказывать во въезде судам, перевозящим дизельное топливо из России, пишет The New York Times.

    Представительница Демократической партии заявила, что прием такого груза станет нарушением федерального закона, и подчеркнула готовность заблокировать любую попытку танкеров разгрузиться в штате.

    Издание отмечает, что инициатива Шеррилл может привести к конфликту штата с американским президентом, который в октябре отменил запрет на импорт российского дизельного топлива ради снижения его стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Шеррилл выразила намерение помешать поставкам российского дизеля в порт штата. Тогда же сенатор-демократ от штата Коннектикут Блюменталь потребовал отозвать направляющиеся в порты США танкеры с российским топливом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в октябре о поиске США возможностей для отмены санкционных мер в отношении России.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    1 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому криптобиржи Binance

    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует возможную причастность северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

    «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам, передает Bloomberg.

    Ранее ФБР и эксперты по кибербезопасности обвинили хакеров из КНДР в причастности к некоторым из крупнейших краж криптовалюты в последние годы. Западные правительства также обвиняли Пхеньян в использовании хакерских групп для получения средств на программы вооружений.

    В пятницу Binance приостановила вывод средств и обязалась покрыть убытки после взлома. Компания сообщила, что активы на сумму около 3 млрд долларов были заморожены.

    Трамп отметил, что Binance контролирует ситуацию, и добавил, что компания имела связи с предприятиями, связанными с ним и его семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки. В пятницу ФБР начало расследовать взлом Binance на 6,3 млрд долларов. Во взломе криптобиржи ФБР обвинило северокорейских хакеров.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    1 ноября 2026, 07:14 • Новости дня
    При стрельбе на стадионе в Бирмингеме один человек погиб и несколько ранены

    Birmingham Times: Один человек погиб при стрельбе в Бирмингеме

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском городе Бирмингем штата Алабама после завершения футбольного матча произошла стрельба на стадионе, в результате которой погиб по меньшей мере один человек и еще несколько получили ранения.

    Инцидент произошел в субботу вечером возле стадиона Legion Field после окончания 85-го ежегодного футбольного матча Magic City Classic, пишет The Birmingham Times.

    Неизвестные открыли огонь незадолго до 20:00 по местному времени на Греймонт-авеню. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб. Еще несколько участников праздничных мероприятий получили ранения, их состояние в настоящий момент неизвестно.

    «Все массовые мероприятия после Magic City Classic приостановлены. В настоящий момент всем следует покинуть территорию стадиона. Полиция Бирмингема предоставит обновленную информацию, как только это будет возможно», – заявили в правоохранительных органах города.

    По данным портала Al.com, одна из жертв перестрелки скончалась, что подтвердила коронерская служба округа Джефферсон.

    «По сообщениям радиосвязи служб общественной безопасности, по меньшей мере двое пострадавших получили критические травмы, а еще один – незначительные», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском Таллахасси задержали подростка по подозрению в стрельбе с 12 пострадавшими.

    Правоохранители штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме города Аврора.

    При стрельбе в мечети в американском штате Огайо погиб человек.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    3 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Выборы в Конгресс США стали референдумом о доверии Трампу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Промежуточные выборы в Конгресс США, которые многие избиратели воспринимают как референдум о втором сроке президента Дональда Трампа, открылись во вторник на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс, которые рассматриваются как всенародная оценка второго срока президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Ожидается, что демократы смогут перехватить контроль над Палатой представителей, а победа в Сенате рассматривается как реальная, хотя и менее определенная перспектива.

    Избиратели, по данным опросов, раздражены высокой стоимостью жизни, скачком цен на топливо после начала войны с Ираном и неопределенностью вокруг рабочих мест и перспектив крупнейшей экономики мира в эпоху искусственного интеллекта. Демократы ведут у республиканцев по уровню доверия по ключевым вопросам – от экономики и внешних войн до миграции.

    Даже контроль демократов хотя бы над одной палатой способен серьезно осложнить работу администрации Трампа, которую почти два года поддерживал послушный Конгресс, утверждавший спорные назначения и налоговые реформы. Демократическая партия обещает использовать новые полномочия для расследований против президента и его союзников в госструктурах и за их пределами.

    Трамп пытается мобилизовать ядро сторонников, опираясь на личную популярность в движении Make America Great Again и среди части независимых избирателей. «Представьте, что в бюллетене указана моя фамилия», – заявил Дональд Трамп на митинге в Айове, призывая голосовать за республиканцев, несмотря на падение собственного рейтинга одобрения.

    Борьба за контроль над Сенатом усугубляется затянувшимся подсчетом досрочных и почтовых бюллетеней и серией судебных разбирательств. Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи по выборам в Сенат на Аляске, а Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа добиться изъятия тысяч бюллетеней в Калифорнии по неподтвержденным обвинениям в нелегальном голосовании иностранцев.

    Республиканские кандидаты, поддержанные Трампом, столкнулись с проблемами даже в традиционно консервативных штатах Техас, Аляска, Канзас и Южная Каролина. Одновременно демократы ставят на победу прогрессивных фигурантов вроде кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Саида, вокруг которого развернулась внутренняя борьба в Демпартии с участием таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес.

    Крупнейшие доноры усилили накал кампании: предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов, значительную часть – в поддержку республиканца Кена Пакстона в Техасе, где демократы не выигрывали на уровне штата с середины 90-х. При этом в ряде штатов, включая Мэн и Огайо, активно расходуются средства суперкомитетов, ведущих агрессивную рекламу против кандидатов обеих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс. В тот же день европейские аналитики предупредили о рисках для Европы в случае перехода Конгресса под контроль демократов. В понедельник испанская газета El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма» и сообщила о возвращении Дональдом Трампом отмененных митингов.

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    2 ноября 2026, 20:45 • Новости дня
    Трамп пообещал превентивно помиловать Маска в случае расследования конгресса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пообещал превентивно помиловать главу SpaceX Илона Маска, если американский конгресс начнет расследование в отношении предпринимателя, пишет Bloomberg.

    «Конечно. Я бы даже не раздумывал», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления превентивных помилований. Американский лидер напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с президентского поста помиловал своего сына Хантера, а также нескольких представителей своей администрации, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава SpaceX Илон Маск библейской цитатой ответил на сообщения об обсуждении демократами возможного расследования против него.

    В августе Маск спланировал направить значительные средства на финансирование кампании республиканских кандидатов.

    В июле бизнесмен решил использовать свой политический фонд для масштабной поддержки республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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    2 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чтобы не демонстрировать слабость накануне промежуточных выборов 3 ноября, президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления, пишет El Pais.

    Президент США Дональд Трамп провел 28 предвыборных митингов в ходе кампании перед промежуточными выборами, которые пройдут по всей стране 3 ноября, пишет El Pais. Данное голосование воспринимается как своеобразный референдум о доверии политическому курсу действующего американского лидера.

    В общее число выступлений вошли и мероприятия, запланированные на минувшие выходные. Отмечается, что изначально они были отменены, однако затем их вновь внесли в график, чтобы глава государства не выглядел слабым в глазах избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в странах НАТО выразили опасения из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

    В пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене очных выступлений Трампа в Канзасе и Айове в последние дни кампании.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    2 ноября 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков допустил общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков рассказал о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться, если оба прибудут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    «С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться: или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в Китае 18–19 ноября. Как отметил представитель Кремля, трехсторонние переговоры по Украине и организация встречи лидеров России, Китая и США не связаны друг с другом.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио рассказал об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о подготовке программы пребывания Владимира Путина на саммите АТЭС.

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    2 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Дмитриев указал на попытки Зеленского подорвать позиции республиканцев в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский не извлекает уроков из прошлых ошибок и пытается подорвать позиции республиканцев перед выборами в конгресс США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсетях обратил внимание на то, что Зеленский не учится на своих ошибках.

    «Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 во Флориде.

    В прошлом месяце аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об открытом вмешательстве Зеленского в американскую предвыборную кампанию.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала Зеленского прислушаться к словам Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.

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    3 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов

    The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.

    Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.

    Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.

    Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.

    Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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