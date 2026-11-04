Батраков стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Штутгарта»

УЕФА: Батраков признан лучшим игроком матча «Галатасарай» – «Штутгарт»

Tекст: Катерина Туманова

Батраков забил оба мяча на 12-й и 15-й минутах, обеспечив победу «Галатасараю» со счетом 2:0, сообщается на сайте УЕФА.

Россиянин стал первым отечественным футболистом, получившим официальную награду лучшему игроку матча Лиги чемпионов с момента начала ее вручения в сезоне-2021/22. Он отличился в третьем матче турнира подряд, ранее забив в ворота испанской «Барселоны» и французского «Лилля».

Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа, заключив пятилетний контракт. На его счету 5 голов в 12 матчах за турецкий клуб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после каждого из двух голов Батракова на стадионе включали русскую народную песню «Калинка». В октябре полузащитник стал первым россиянином с 2011 года, поразившим ворота «Барселоны» в еврокубках. Также Батраков попал в заявку сборной России на осенние матчи.