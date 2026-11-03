Водитель автобуса погиб на заправке при атаке украинских дронов в ДНР

При атаках дронов в ДНР один человек погиб и пятеро пострадали

Tекст: Катерина Туманова

«Один человек погиб, еще пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сообщает СЦКК ДНР в Telegram-канале.

Там добавили, что в Пролетарском районе Донецка БПЛА атаковал автозаправочную станцию во время заправки городских автобусов. В результате погиб водитель, еще трое водителей получили ранения средней степени тяжести.

В Докучаевске беспилотник ударил по жилому дому, ранения получил пожилой мужчина. Кроме того, в селе Терновое Шахтерского муниципального округа пострадал водитель автокрана.

В результате атак повреждены четыре жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, три городских автобуса, грузовой и легковой автомобили, а также спецтранспорт в Донецке, Горловке, Докучаевске, Тельмановском и Шахтерском округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о ранении местного жителя в результате удара беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В понедельник два мирных жителя погибли и восемь человек получили ранения при атаках украинских беспилотников по территории республики. В воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении двух человек при ударе беспилотника по транспортному средству.