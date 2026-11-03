Туск предложил Навроцкому обсудить ситуацию в стране один на один

Туск предложил президенту Польши встретиться один на один

Tекст: Катерина Туманова

«Я предложил пану президенту, что я готов на этой неделе, чтобы встретиться один на один, чтобы мы думали, как на длительный срок снизить это напряжение», – передает РИА «Новости» слова Туска журналистам.

Польский премьер отметил, что хотел бы провести встречу без присутствия прессы. Он выразил надежду на то, что переговоры помогут найти правовое решение для предотвращения политических потрясений в будущем.

Туск добавил, что стороны, вероятно, останутся при своих мнениях по многим вопросам, но оба лидера чувствуют общую ответственность. При этом он допустил, что решения кризиса, которое удовлетворило бы все стороны конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня не существует.

«Возможно, решение, которое удовлетворило бы все стороны этого конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня невозможно. Но совершенно точно возможен честный, откровенный разговор без СМИ и лишнего шума», – сказал Туск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Навроцкий возложил на премьер-министра Туска ответственность за кризис вокруг Конституционного суда. В тот же день пресс-секретарь президента Рафал Лескевич назвал Туска диктатором.

Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей.

