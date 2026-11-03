Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на вторник уничтожили 856 украинских беспилотников.

Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны.





