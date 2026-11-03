  • Новость часаВ Нидерландах начали расследование случаев осквернения советского мемориала
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР
    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня

    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Практически все основные опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс.

    Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

    По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

    При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.

    Комментарии (4)
    3 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах

    NBC: Во Флориде ряд избирателей не смог проголосовать из-за сбоя программы

    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд избирателей в округе Брауард во Флориде не смог отдать голоса на промежуточных выборах из-за программного сбоя, сообщил телеканал NBC News.

    Проблема связана с неполадкой в системе, которой пользуются сотрудники на участках, она возникла из-за перераспределения округов, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Сбой устранили за 20 минут. Власти призвали не проголосовавших вернуться на участки до 19:00 по местному времени (03:00 мск).

    В округе Брауард зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минюст США впервые в истории направил около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма

    Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев предупредил о возникновении технологического фашизма, который продвигают руководители крупнейших IT-компаний с помощью искусственного интеллекта.

    «Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития нейросетей.

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук обвинил западные страны во внедрении технофашизма под прикрытием развития технологий.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Выборы в Конгресс США стали референдумом о доверии Трампу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Промежуточные выборы в Конгресс США, которые многие избиратели воспринимают как референдум о втором сроке президента Дональда Трампа, открылись во вторник на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс, которые рассматриваются как всенародная оценка второго срока президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Ожидается, что демократы смогут перехватить контроль над Палатой представителей, а победа в Сенате рассматривается как реальная, хотя и менее определенная перспектива.

    Избиратели, по данным опросов, раздражены высокой стоимостью жизни, скачком цен на топливо после начала войны с Ираном и неопределенностью вокруг рабочих мест и перспектив крупнейшей экономики мира в эпоху искусственного интеллекта. Демократы ведут у республиканцев по уровню доверия по ключевым вопросам – от экономики и внешних войн до миграции.

    Даже контроль демократов хотя бы над одной палатой способен серьезно осложнить работу администрации Трампа, которую почти два года поддерживал послушный Конгресс, утверждавший спорные назначения и налоговые реформы. Демократическая партия обещает использовать новые полномочия для расследований против президента и его союзников в госструктурах и за их пределами.

    Трамп пытается мобилизовать ядро сторонников, опираясь на личную популярность в движении Make America Great Again и среди части независимых избирателей. «Представьте, что в бюллетене указана моя фамилия», – заявил Дональд Трамп на митинге в Айове, призывая голосовать за республиканцев, несмотря на падение собственного рейтинга одобрения.

    Борьба за контроль над Сенатом усугубляется затянувшимся подсчетом досрочных и почтовых бюллетеней и серией судебных разбирательств. Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи по выборам в Сенат на Аляске, а Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа добиться изъятия тысяч бюллетеней в Калифорнии по неподтвержденным обвинениям в нелегальном голосовании иностранцев.

    Республиканские кандидаты, поддержанные Трампом, столкнулись с проблемами даже в традиционно консервативных штатах Техас, Аляска, Канзас и Южная Каролина. Одновременно демократы ставят на победу прогрессивных фигурантов вроде кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Саида, вокруг которого развернулась внутренняя борьба в Демпартии с участием таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес.

    Крупнейшие доноры усилили накал кампании: предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов, значительную часть – в поддержку республиканца Кена Пакстона в Техасе, где демократы не выигрывали на уровне штата с середины 90-х. При этом в ряде штатов, включая Мэн и Огайо, активно расходуются средства суперкомитетов, ведущих агрессивную рекламу против кандидатов обеих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс. В тот же день европейские аналитики предупредили о рисках для Европы в случае перехода Конгресса под контроль демократов. В понедельник испанская газета El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма» и сообщила о возвращении Дональдом Трампом отмененных митингов.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 05:35 • Новости дня
    Власти Германии разработали план развития ИИ

    Politico: Германия подготовила план развития ИИ без указания финансирования

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии подготовило амбициозную стратегию по развитию в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, однако не указало конкретных источников финансирования для этой инициативы, пишет Politico.

    Германия намерена стать суверенной нацией в сфере искусственного интеллекта к 2030 году и сократить отставание от ведущих центров в США и Китае, пишет Politico.

    В правительственном документе отмечается необходимость обеспечить доступ к передовым мировым моделям при одновременном укреплении европейских альтернатив. Для этого Берлин планирует расширить сотрудничество с Францией и Канадой, а также использовать внутриевропейские связи.

    Особое внимание в стратегии уделяется промышленному искусственному интеллекту с узкоспециализированными моделями. Широкое применение таких технологий и робототехники должно повысить производительность, оптимизировать производственные процессы и улучшить контроль над сложными системами.

    Для ускорения развития отрасли правительство планирует выступать в роли стратегического заказчика, используя государственные контракты для помощи европейским провайдерам в выходе на рынок. К 2030 году власти ожидают внедрения искусственного интеллекта как минимум в 80% крупных компаний и 55% предприятий малого и среднего бизнеса.

    При этом в документе отсутствуют ключевые детали, включая вопросы финансирования. Предложенные меры не представляют собой решения о выделении средств и не предрешают будущие бюджетные процедуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европейская комиссия подготовила законопроект для развития квантовых технологий в странах ЕС.

    В пятницу генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии создать собственные модели искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 06:43 • Новости дня
    Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

    Бывший министр армии США Дрисколл перешел на работу в OpenAI

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла на должность старшего советника по модернизации национальной безопасности.

    «Дрисколл присоединится к OpenAI в должности старшего советника по модернизации национальной безопасности и будет работать с высшим руководством и внешними партнерами», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Он будет разъяснять, как передовой ИИ может укрепить национальную и кибербезопасность, а также будет уделять особое внимание сотрудничеству с союзниками США для продвижения его ответственного использования.

    В OpenAI отметили, что должность старшего советника является новой. В задачи Дрисколла входит помощь разработчикам искусственного интеллекта в понимании операционных потребностей институтов национальной безопасности, а также консультирование представителей правительств, промышленности и академических кругов для продвижения практических инициатив по модернизации и развитию ИИ.

    Ранее в 2026 году OpenAI расширила сотрудничество с американским военным ведомством, согласившись предоставить ему свои модели искусственного интеллекта. Дрисколл подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке с поста министра армии 1 сентября на фоне затянувшихся разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Дрисколл подтвердил добровольную отставку с поста министра армии США.

    В марте глава отдела робототехники OpenAI Кейтлин Калиновски покинула компанию из-за несогласия с соглашением с Пентагоном о внедрении ИИ в военную сеть.

    В 2025 году телеканал CNN называл Дрисколла возможным кандидатом на пост главы Пентагона вместо Пита Хегсета.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Американское Министерство юстиции проводит крупнейшую миссию по наблюдению за голосованием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

    В августе помощник генпрокурора США Хармит Диллон пояснила, что наблюдатели будут присутствовать на тех участках, где возможны языковые трудности, проблемы с доступом для людей с ограниченными возможностями или риск фальсификации.

    Во вторник американские избиратели выберут новый состав Палаты представителей и определят обладателей 35 из 100 мест в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке президента Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские выборы внутренним делом страны.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов

    The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.

    Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.

    Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.

    Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.

    Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Сенатор Шейкин объяснил правила защиты от использующих нейросети мошенников

    Сенатор Шейкин: Мошенники научились подделывать голоса сотрудников банков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники умеют достоверно подделывать голоса сотрудников банков с помощью нейросетей, поэтому при телефонном разговоре следует обращать внимание на содержание беседы, сказал сенатор Артем Шейкин.

    «Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на содержание разговора. Просьбы назвать пароль или код подтверждения из СМС, перевести сбережения на «безопасный счет», оформить кредит для предотвращения чужого займа или установить приложение по инструкции звонящего указывают на попытку обмана», – заявил Шейкин RT.

    Парламентарий отметил, что злоумышленники часто торопят и запугивают жертву потерей средств, чтобы лишить ее времени на проверку информации. Знание мошенниками имени, паспортных данных или реквизитов счета не должно вызывать доверия, подчеркнул он.

    Сенатор посоветовал в подобных ситуациях прервать разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или через приложение. Если человек успел передать данные, необходимо немедленно заблокировать карту, ограничить доступ к личному кабинету, а также обратиться в полицию с заявлением о хищении, сохранив информацию о звонках и переписку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты начали звонить россиянам от лица сотрудников коммунальных служб для кражи денег со счетов.

    Также мошенники стали красть средства граждан под видом предложения получить денежный приз ко Дню народного единства.

    Дистанционные злоумышленники принялись выманивать у россиян СМС-коды под предлогом угрозы блокировки счетов.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

    Бывший министр армии США Дрисколл стал старшим советником в OpenAI

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI назначила бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла старшим советником по модернизации в сфере национальной безопасности.

    «В рамках своей должности Дэн будет консультировать наших партнеров из государственного и частного секторов по вопросам модернизации политических и стратегических решений, позволяющей раскрыть практический потенциал искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности, а также содействовать тому, чтобы развитие искусственного интеллекта во всем мире соответствовало демократическим принципам», – сообщила пресс-служба компании.

    Дрисколл занимал пост министра армии США с февраля 2025 года по сентябрь 2026 года. В августе газета The Wall Street Journal сообщила о его отставке. По данным Axios, причиной ухода стали разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп включил Дрисколла в делегацию по урегулированию на Украине. В феврале он участвовал в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Женеве, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданский министр армии США Дэниел Дрисколл подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом.

    В марте глава отдела робототехники Кейтлин Калиновски ушла из OpenAI из-за несогласия с соглашением компании и Пентагона о внедрении искусственного интеллекта в военную секретную сеть.

    В прошлом году шеф Пентагона Пит Хегсет исключил Дэниела Дрисколла из переговорного процесса по Украине.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в США

    CNN: В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    В день промежуточных выборов в американский Конгресс атмосфера в администрации президента США Дональда Трампа оценивается как осторожно оптимистичная, сообщает CNN.

    В Белом доме оценивают настроение в день голосования как позитивное, передает телеканал CNN.

    «Атмосфера в Белом доме в день выборов – «осторожно оптимистичная», – заявил неназванный американский чиновник.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года. Они станут одним из ключевых политических событий второго президентского срока Дональда Трампа на фоне экономических трудностей и обострения международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители нью-йоркского района Брайтон-Бич начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

    Промежуточные выборы открылись на фоне роста цен и недовольства американцев экономикой.

    Практически все основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида