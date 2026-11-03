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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня

    Школьники в Сирии вышли на протесты из-за сокращения уроков курдского языка

    Tекст: Вера Басилая

    Школьники в ряде городов на северо-востоке Сирии вторую неделю проводят демонстрации против решения министерства образования сократить количество уроков курдского языка, сообщает ANHA.

    Акции протеста проходят в городах Дерик, Хасаке и Маабада. Ученики выступают против решения ограничить изучение курманджи в школах до трех часов в неделю, передает РИА «Новости».

    В Дерике демонстранты с плакатами собрались у здания Департамента образования. Учащиеся потребовали признать курдский язык в конституции страны и гарантировать им право изучать родной язык.

    Более десяти лет территории на северо-востоке Сирии находились под контролем курдской автономной администрации и «Сирийских демократических сил» (СДС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны. В январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились поэтапно войти в состав сирийской армии.

    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе

    В Персидском заливе неизвестные объекты атаковали катарский СПГ-танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Персидского залива катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами, никто из членов экипажа не пострадал.

    Танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, подвергся нападению неопознанных объектов во время прохождения через акваторию Персидского залива в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на заявление владельца судна.

    В результате инцидента никто из членов экипажа на борту не пострадал. Специалисты также не зафиксировали никаких последствий для окружающей среды после удара по газовозу.

    В компании подчеркнули, что судно полностью сохраняет управление, в настоящее время проводится оценка последствий инцидента. Nakilat продолжает прямую координацию с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения защиты моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции остановил два судна после их попытки войти в Персидский залив.

    Также Катар провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Кроме того, запущенная из Ирана крылатая ракета попала в нефтяной танкер Qatar Energy в территориальных водах Катара.

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    1 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Тегеран признал террористическими ВМС и ВВС Британии

    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    @ Linda McKie/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о решении признать Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Британии террористическими организациями, а разведку MI6 – враждебной группой.

    Внешняя разведывательная служба MI6 подпадает под закон об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с враждебными странами против национальной безопасности, передает ТАСС.

    Решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на враждебные действия Лондона за последний год. В частности, британская сторона предоставляла базы и объекты на своей территории для участия в войне США и Израиля против Исламской Республики.

    Кроме того, Тегеран учел внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций по британскому закону о государственных угрозах. В связи с этим ВМС и ВВС Британии подпали под закон об ответных действиях и признаны террористическими, а ответственность за последствия лежит на британском правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился отвечать на угрозы противника без географических ограничений.

    Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил о подготовке нового списка целей.

    Ранее объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 98% к уровню до обострения конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

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    1 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

    Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

    В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

    В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.

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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    1 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Иран передал ООН доказательства атак США и Израиля на порты и суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика направила Международной морской организации при ООН документы и фотографии с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам и гражданской инфраструктуре.

    Тегеран передал Международной морской организации (ИМО) свидетельства нападений на морскую инфраструктуру страны. Документы содержат информацию об ударах по портам и гражданским судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    В предоставленных материалах содержатся изображения последствий атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду катарские посредники передали Ирану новый проект урегулирования конфликта с США и Израилем.

    Потери военной техники министерства обороны США превысили 6 млрд долларов.

    Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран о возможной подготовке короткой военной кампании против Ирана.

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    31 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    Fars: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива из-за нарушения правил судоходства.

    Судно находилось в запретной и небезопасной зоне вопреки предупреждениям, после чего наткнулось на мины в субботу днем, передает агентство Fars.

    ВМС подчеркнули, что политика Ирана по управлению Ормузским проливом остается неизменной вопреки заявлениям президента США. В ведомстве добавили, что все коммерческие суда должны полностью соблюдать ограничения и не выключать системы слежения.

    В отдельном заявлении Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в пятницу на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе взорвались четыре танкера-нарушителя, включая супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти.

    Власти Ирана неоднократно отмечали необходимость координации прохода через пролив с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией. В четверг три танкера подорвались на минах. Во вторник ВМС Ирана заявили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    1 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в направлении южных районов королевства.

    Системы противовоздушной обороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая летела на юг королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

    «Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южного региона», – заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

    Незадолго до этого служба гражданской обороны страны сообщила о срабатывании системы предупреждения об угрозе в городе Абха и мухафазе Хамис-Мушайт, расположенных в юго-западной части Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    ООН сообщила о гибели своего сотрудника в плену у хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    В плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами, сообщил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

    Сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами погиб в плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает РИА «Новости».

    «Это тяжелая утрата для Управления ООН по правам человека и всей Организации Объединенных Наций. Семья Мохаммеда не получила никаких объяснений относительно причин и обстоятельств его смерти. Они заслуживают знать правду», – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    По его словам, эль-Шами находился под стражей у хуситов с 6 июня 2024 года. Родственники погибшего сообщили, что он скончался более месяца назад, однако семья узнала о его смерти лишь на днях.

    Тюрк потребовал от хуситов обеспечить полную прозрачность и провести безотлагательное и всестороннее расследование обстоятельств смерти сотрудника ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил о ракетных ударах движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день хуситы нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    В четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении запущенной хуситами баллистической ракеты.

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    2 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    МИД: Россия встревожена сигналами о подготовке новых силовых акций против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия крайне встревожена сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Крайнюю тревогу вызывают сигналы, что планируются новые силовые акции против Исламской республики», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – отметила Захарова.

    Захарова также заявила о необходимости нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. Она добавила, что Москва приветствует проведение 26 октября в Тегеране встречи высокого уровня между иранской стороной и участниками так называемого Мекканского пакта и рассчитывает на возвращение ситуации в Ормузском проливе в нормальное русло при учете законных интересов всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    До этого посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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