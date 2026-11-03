Школьники в Сирии вышли на протесты из-за сокращения уроков курдского языка

Tекст: Вера Басилая

Акции протеста проходят в городах Дерик, Хасаке и Маабада. Ученики выступают против решения ограничить изучение курманджи в школах до трех часов в неделю, передает РИА «Новости».

В Дерике демонстранты с плакатами собрались у здания Департамента образования. Учащиеся потребовали признать курдский язык в конституции страны и гарантировать им право изучать родной язык.

Более десяти лет территории на северо-востоке Сирии находились под контролем курдской автономной администрации и «Сирийских демократических сил» (СДС).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны. В январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились поэтапно войти в состав сирийской армии.