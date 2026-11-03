  • Новость часаМИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа решила отрепетировать ввод войск на Украину
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР
    3 ноября 2026, 22:06 • Новости дня

    TF1: Движение поездов во Франции будет нарушено из-за забастовки

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября на фоне массовых протестов профсоюзов.

    Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о перебоях в движении пассажирских поездов в четверг из-за общенациональной забастовки, передает РИА «Новости».

    «В связи с общенациональным межпрофессиональным протестным движением пассажирское сообщение SNCF будет незначительно нарушено на линиях высокоскоростных поездов и нарушено на линиях Intercités, TER, а также поездов и электричек Парижского региона», – говорится в заявлении оператора, которое приводит телеканал TF1.

    При отмене рейсов компания пообещала вернуть пассажирам деньги или поменять билеты на другое время.

    Крупнейшие профсоюзы Франции объявили о проведении общенациональной забастовки 5 ноября. Работников государственного и частного секторов призвали выйти на демонстрации с требованием повысить зарплаты и сохранить рабочие места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников Министерства внутренних дел присоединиться к общенациональной забастовке.

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе трети высших учебных заведений города.

    Участники протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

    3 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, пишут украинские СМИ.

    На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

    Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

    Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

    Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Комментарии (9)
    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Комментарии (15)
    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

    Комментарии (38)
    3 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    Полиция на Украине задержала заявившую о «пыточной» под Киевом женщину-медика

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «На стриме у нас находилась врач, героиня сегодняшнего дня, которая отбила фактически в этом доме, в этой пыточной четырех больных людей. Во время стрима прибыла полиция, врач сообщила, что ее задерживают, и после этого стрим прервался», – сообщил экс-депутат.

    По данным ряда украинских СМИ, женщина якобы не являлась сотрудницей клиники, которую она называла в качестве своего места работы. При этом некоторые издания пишут, что журналистам дана команда по ее дискредитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    В корпусе назвали протест у неофициальной тюрьмы саботажем. Неизвестные в гражданской одежде напали на участников акции протеста.

    Комментарии (7)
    2 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    В неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка, пишут украинские СМИ.

    Подростка вывели из дома, забрать его дали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой, он в плохом состоянии. В Нацгвардии не объяснили, почему ребенок оказался в здании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Силовики открыли огонь во время столкновений с протестующими.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Комментарии (25)
    3 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Практически все основные опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс.

    Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

    По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

    При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.

    Комментарии (4)
    3 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует вооруженного конфликта с европейскими странами, однако готова дать крайне быстрый ответ в случае агрессии с их стороны.

    Россия не имеет намерений вступать в вооруженное противостояние с европейскими государствами, однако в случае агрессии с их стороны даст быстрый и решительный ответ. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    «Что касается подготовки европейцев к войне… то президент Владимир Путин повторял многократно, что мы не хотим и не планируем какой-либо войны с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», – заявил Лавров, напомнив о неоднократно озвученной позиции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.

    В сентябре глава МИД рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами.

    Комментарии (14)
    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 08:27 • Новости дня
    При атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека
    При атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку 124 беспилотных летательных аппаратов на НПЗ завод в Ярославле, пострадали два человека, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Повреждения получили объекты инфраструктуры предприятия, спецслужбы ликвидируют возгорание. Два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщил Евраев в Max.

    Обломками сбитых беспилотников выбиты стекла в многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили.

    Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам дронов и не пользоваться рядом с ними телефонами, а незамедлительно сообщать об их местонахождении по номеру 112.

    Ранее введенные ограничения на движение транспорта сняты. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменено, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, общественный транспорт курсирует по привычным маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евраев во вторник сообщал о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы, а также предупреждал жителей и гостей региона о ракетной опасности.

    В понедельник Украина возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В сентябре движение автотранспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы восстановили после приостановки из-за угрозы атаки дронов.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о разрушении трех ТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабные разрушения фиксируются на трех украинских теплоэлектростанциях, принадлежащих холдингу ДТЭК, они полностью прекратили производство электроэнергии.

    Эти три теплоэлектростанции серьезно повреждены, они прекратили генерацию электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

    В ДТЭК не уточнили, в каких именно регионах находятся поврежденные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    ДТЭК заявлял о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В субботу украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко сообщил о серьезных разрушениях и прекращении работы одной из крупнейших электростанций Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»

    Политолог Корнилов: Пыточные есть у каждой силовой структуры на Украине

    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Похищение людей, пытки и вымогательства стали системной практикой на Украине. Эти факты широко известны, но реальных мер по пресечению украинское руководство не принимает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. В понедельник у «пыточной» под Киевом произошли столкновения.

    «Большинство украинских силовых и околосиловых структур располагает собственными пыточными. Такие ямы и тюрьмы есть у СБУ, военных подразделений, а также у ТЦК. Эта практика стала обыденностью для гигантского концлагеря под названием «Украина», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его мнению, история с «пыточной» под Киевом не получила бы огласки, если бы не решительность медика: именно она сообщила о происходящем и настояла на госпитализации четырех человек. «Сейчас националисты пытаются представить ситуацию так, будто за событиями минувшего понедельника якобы стоят сотрудники ФСБ и «агенты Кремля». Поэтому судьба этой женщины вызывает серьезную обеспокоенность», – добавил собеседник.

    «Хотелось бы, чтобы у большего числа жителей Украины была такая же твердость, как у этого медика. Возможно, тогда «чуму» удалось бы побороть», – считает Корнилов. Однако, как заметил политолог, факты жестокого обращения, в том числе история юноши, оказавшегося в этой ситуации при неясных обстоятельствах и доведенного пытками до бессознательного состояния, встречают скепсис со стороны ряда украинских деятелей.

    В качестве наглядного примера эксперт привел реплику одного из причастных, сказанную в ответ на замечание о раненых: «Они же дезертиры, лежат – ну и помирают». «Больше всего пугает то, что подобные вещи стали обыденностью и для определенной части общества. Честно говоря, я удивлен, что в Европе до сих пор не осознают, с чем могут столкнуться после окончания боевых действий – те, кто привык к таким методам, поедут туда и продолжат действовать в привычной манере», – отметил Корнилов.

    На этом фоне, полагает собеседник, ключевой задачей для Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом) и киевских властей станет сдерживание резонанса вокруг ситуации под Киевом и недопущение его распространения на Запад. «И в этом смысле от нас зависит, насколько происшествие окажется в фокусе внимания западных стран», – подчеркнул аналитик.

    Он указал, что ни одно зарубежное издание пока не рассказало аудитории о данных событиях на Украине. Рассуждая о том, к чему приведет анонсированное Будановым «разбирательство», спикер предположил, что дело ограничится показательным наказанием отдельных исполнителей. При этом эксперт не исключает, что в рамках этой кампании глава офиса Владимира Зеленского может устранить некоторых своих конкурентов в силовых структурах – в частности, в Нацгвардии.

    «Но нужно понимать, что под контролем Буданова находятся нацистские подразделения с такими же пыточными. По сути, это масштабный преступный бизнес: людей – в том числе имеющих отношение к армии или подозреваемых в дезертирстве, а порой и вовсе не причастных – похищают, удерживают, подвергают пыткам, вымогают у них деньги и имущество. В ряде случаев их убивают, а тела закапывают в лесах в безымянных могилах», – заключил Корнилов.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщила, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (8)
    Главное
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида