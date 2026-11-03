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    3 ноября 2026, 21:55 • Новости дня

    Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара

    Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов.

    Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в международном аэропорту Пашковский в Краснодаре. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов в связи с временным закрытием воздушного пространства в ряде аэропортов страны.

    Также во вторник три следовавших из Стамбула в Москву пассажирских самолета развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

    В воскресенье представитель Росавиации сообщил о переходе аэропорта Домодедово на обслуживание рейсов по согласованию.

    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

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    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне получили возможность подать заявку на смену оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    «Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах», – сообщает Минцифры в Max. Заявка будет автоматически передана независимому оператору базы данных перенесенных номеров для проверки.

    К новому сервису уже присоединились операторы «большой четверки» и другие компании. Традиционные способы переноса номера через сайт или при визите в офис оператора продолжают работать.

    Для оформления заявки пользователю нужно зайти в профиль на портале, открыть раздел «Сим-карты», выбрать номер и следовать инструкциям. После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора, которое можно оформить в том числе дистанционно через приложение «Госключ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций.

    В четверг глава Минцифры Максут Шадаев предложил блокировать на уровне операторов связи все сим-карты мошенников.

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    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    3 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Базовые ценности, среди которых забота о семье и Родине, одинаковы для всех людей, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. «Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    По его словам, базовые ценности – любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой России – у всех одни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В феврале он заявил о наличии общих базовых принципов в основе ценностей народов России.

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    3 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава киевского режима назвал бесперспективными телефонные переговоры с Россией по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию офиса политика.

    «Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг возможность поездки в Москву для проведения очных переговоров. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию перед Владимиром Путиным.

    Помощника президента Владимира Мединского оставили руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

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    3 ноября 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что лучшие проекты Года единства народов России должны получить продолжение в последующие годы.

    «Хотел бы отметить успешные управленческие практики, народные инициативы, результативные проекты, что получили общественную поддержку в рамках года, конечно, должны обязательно иметь продолжение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент добавил, что наиболее результативные проекты необходимо проанализировать.

    «Важно их систематизировать, анализировать, а затем все лучшее включить, интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики, а также в профильные федеральные и региональные планы, причем уже на следующий 2027 год и последующие периоды», – заключил Путин.

    Напомним, президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 15:08 • Новости дня
    ЕК призвала СМИ к осторожности при обвинении России в кибератаке на холодильники

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    «Я был бы предельно осторожен, говоря об ответственности за этот инцидент», – заявил Ренье, подчеркнув, что в настоящий момент определение виновных не входит в задачи ведомства.

    Отвечая на вопросы о возможном расследовании причастности Москвы к инциденту, представитель Еврокомиссии отметил, что в Брюсселе не считают произошедшее единичным случаем, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас ведется интенсивная работа по повышению устойчивости европейской инфраструктуры к кибернетическим угрозам.

    В понедельник в супермаркетах ведущих сетей семи стран Евросоюза произошла крупная кибератака на морозильное оборудование. В результате инцидента, который в основном затронул Бельгию и Люксембург, температура в холодильниках повысилась на десятки градусов. Ущерб от порчи продуктов и техники оценивается в десятки миллионов евро. Этот случай полностью повторил сценарий кибератаки на магазины во Франции в начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия решила оценить готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

    В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал взлом холодильных систем попыткой подорвать продовольственную безопасность объединения.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами атаки на системы управления холодильным оборудованием.

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