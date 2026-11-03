Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в международном аэропорту Пашковский в Краснодаре. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов в связи с временным закрытием воздушного пространства в ряде аэропортов страны.

Также во вторник три следовавших из Стамбула в Москву пассажирских самолета развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

В воскресенье представитель Росавиации сообщил о переходе аэропорта Домодедово на обслуживание рейсов по согласованию.