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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня

    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

    1 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину

    В Россию прибыла первая группа моряков с арестованного в Индии танкера Unity

    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину
    @ M.C/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая часть экипажа судна Unity, которое было задержано у берегов индийского штата Одиша в мае из-за коммерческого спора, благополучно прибыла в Россию.

    Первые российские моряки с задержанного в Индии танкера Unity прилетели в Минеральные Воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственницу одного из членов экипажа.

    «Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», – сказала мама моряка.

    Собеседница агентства уточнила, что путь из Индии состоял из трех перелетов с длительными пересадками в аэропортах. По ее словам, еще двое россиян должны прибыть в Москву, а четверо приземлятся в Сочи.

    Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за долгов судовладельца за топливо. На судне, стоявшем на якоре в районе порта Парадип, оставались 23 моряка, включая 21 гражданина России.

    В начале октября суд штата Одиша обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину. Отправка оставшихся на борту россиян запланирована на первую половину ноября, после того как им подберут замену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральное консульство России в Калькутте сообщило о репатриации первой группы из семи членов экипажа арестованного танкера Unity.

    На прошлой неделе находящееся в аварийном состоянии судно отбуксировали ближе к индийскому побережью на фоне надвигающегося шторма.

    В прошлом месяце власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на задержанном корабле.

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    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    2 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком

    Суд признал долг обанкротившегося сына певицы Валерии на 356 тыс. рублей

    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы признал долг сына певицы Валерии Арсения Шульгина перед Сбербанком в размере около 356 тыс. рублей.

    Сумму включили в реестр требований кредиторов Шульгина. В нее вошли более 274 тыс. рублей просроченного основного долга, а также просроченные проценты по кредиту и неустойки, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Суд признал Шульгина банкротом в августе 2026 года по заявлению кредитора Евгения Щурова. Он выступает правопреемником Филиппа Березовского, выдавшего сыну Валерии три займа в 2023–2024 годах.

    Тогда суд включил в реестр требований кредиторов требования Щурова на сумму около 24 млн рублей. Они были подтверждены решением Лефортовского районного суда 2025 года.

    В отношении Шульгина открыли процедуру реализации имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд признал обоснованным требование разорившейся корпорации «Биотэк» о взыскании более 1,2 млрд рублей с супруги осужденного бизнесмена Бориса Шпигеля.

    В сентябре столичный суд взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги на сумму более 25 тыс. рублей.

    В мае Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

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    2 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Директор Долиной заявил о травле дочери и внучки певицы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продюсер и директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что дочь и несовершеннолетняя внучка певицы подверглись публичным оскорблениям и кибербуллингу.

    В официальном обращении к журналистам продюсер назвал недопустимым распространение оскорбительных материалов в отношении родственников певицы, передает ТАСС. «Особую тревогу и глубокое возмущение вызывает тот факт, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки – ее дочь и несовершеннолетнюю внучку», – заявил Пудовкин.

    По его словам, в адрес близких Долиной публично и в личных сообщениях транслируются циничные издевательства. Директор артистки призвал представителей СМИ и интернет-сообществ проявлять уважение к частной жизни семьи.

    Команда певицы ведет мониторинг информационного пространства и готовит судебные иски против лиц, распространяющих противоправный контент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил об ущербе здоровью певицы из-за развернутой в информационном пространстве кампании по травле.

    В среду юристы артистки начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений для возможных судебных исков.

    В прошлом месяце Пудовкин назвал травлей повышенное внимание журналистов к словам Долиной о поездке с мигалкой.

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    2 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Посольство: Данных о пострадавших в столкновении поездов в Испании нет

    Посольство России в Мадриде: Сведений о пострадавших в Толедо россиянах нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Мадриде не получало информации о пострадавших россиянах в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Информация о пострадавших соотечественниках по состоянию на текущий момент не поступала», – сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг количество погибших в результате столкновения пассажирских поездов в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.

    В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    В тот же день МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением.

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    2 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Antara: Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иммиграционные власти индонезийского острова Бали задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима, пишет агентство Antara.

    Девушка вошла в число трех иностранцев, задержанных после поступления жалоб от местных жителей на несоблюдение туристами правил пребывания в стране, передает ТАСС со ссылкой на Antara.

    В настоящий момент все трое задержанных находятся на допросе. В иммиграционной службе Денпасара напомнили о необходимости соблюдать местные законы и условия предоставления виз, а также предупредили об усилении соответствующих проверок на острове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом индонезийские власти депортировали россиянина за фотографирование протестов по туристической визе.

    В мае российская дипмиссия заявила о выяснении обстоятельств задержания двух гражданок России на Бали по подозрению в проституции.

    В марте на курортном острове арестовали двоих россиян по подозрению в организации лаборатории мефедрона.

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    3 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

    Tекст: Мария Иванова

    Массажист из Томска Сергей Ничинский, пропавший в тайской Паттайе во время отдыха с женой, найден живым.

    Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

    Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

    В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.

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    2 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    ERR: Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии выслали из страны гражданина России Леонида Карабешкина, заподозрив его в якобы деятельности в интересах российских спецслужб, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По версии департамента полиции безопасности Эстонии, Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычном населении страны, передает ТАСС.

    Представитель полиции Марта Тууль не стала конкретизировать обвинения.

    Карабешкин работал доцентом в частной Евроакадемии до ее закрытия в 2020 году, а с 2022 по 2024 год был редактором зарубежной информации в русскоязычной редакции радионовостей ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить конфронтационную риторику об угрозе со стороны России.

    В апреле Таллин отчитался о рекордном числе задержанных по подозрению в саботаже и шпионаже в пользу Москвы.

    В феврале Эстония выдворила гражданина России Андрея Журавлева по бездоказательному обвинению в намерении собирать разведданные.

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    2 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Директор Долиной сообщил об ущербе здоровью певицы из-за волны хейта

    Директор Долиной сообщил об ущербе здоровью певицы из-за травли

    Tекст: Вера Басилая

    Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что развернутая в информационном пространстве кампания по травле певицы нанесла ущерб ее здоровью.

    Пудовкин обратился к журналистам, блогерам и пользователям интернета с призывом прекратить травлю Ларисы Долиной, передает РИА «Новости».

    «Часть медийного сообщества и интернет-пользователей выбрала путь создания оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли, которые привели к нанесению ущерба здоровью человека», – заявил директор певицы.

    Он также призвал общественность к объективности и человеческому уважению, добавив, что Долина продолжает свою профессиональную и творческую деятельность в полном объеме.

    Ранее юристы Ларисы Долиной начали проверку мемов и коллажей с участием певицы на предмет оскорблений для возможных судебных исков.

    До этого Лариса Долина заявила о возникшем из-за большого количества негатива ощущении порчи.

    Пудовкин назвал травлей повышенное внимание журналистов к словам Долиной о поездке с мигалкой.

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    2 ноября 2026, 19:57 • Новости дня
    Дату освобождения рэпера Diddy из тюрьмы перенесли на 25 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, сможет покинуть федеральное исправительное учреждение раньше запланированного срока.

    Предполагаемая дата освобождения 56-летнего музыканта из тюрьмы Алленвуд в штате Пенсильвания перенесена со 2 марта на 6 февраля 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

    Причины изменения сроков не уточняются. За последние месяцы дата освобождения Комбса неоднократно менялась: ранее предполагалось, что он выйдет на свободу 21 января, 5 или 20 февраля 2028 года.

    В 2025 году Комбса приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. При этом присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе New York Post написала об иске с заявлением о причастности рэпера к убийству Тупака Шакура.

    В прошлом году музыкант устроился работать в прачечную в тюрьме Нью-Джерси.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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