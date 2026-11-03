Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину

В Россию прибыла первая группа моряков с арестованного в Индии танкера Unity

Tекст: Вера Басилая

Первые российские моряки с задержанного в Индии танкера Unity прилетели в Минеральные Воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственницу одного из членов экипажа.

«Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», – сказала мама моряка.

Собеседница агентства уточнила, что путь из Индии состоял из трех перелетов с длительными пересадками в аэропортах. По ее словам, еще двое россиян должны прибыть в Москву, а четверо приземлятся в Сочи.

Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за долгов судовладельца за топливо. На судне, стоявшем на якоре в районе порта Парадип, оставались 23 моряка, включая 21 гражданина России.

В начале октября суд штата Одиша обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину. Отправка оставшихся на борту россиян запланирована на первую половину ноября, после того как им подберут замену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральное консульство России в Калькутте сообщило о репатриации первой группы из семи членов экипажа арестованного танкера Unity.

На прошлой неделе находящееся в аварийном состоянии судно отбуксировали ближе к индийскому побережью на фоне надвигающегося шторма.

В прошлом месяце власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на задержанном корабле.