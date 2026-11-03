Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

Депутат: Госдума стремится пополнить бюджет за счет сверхдоходов бизнеса

Депутат Кавшар: Бюджет пополнят за счет сверхдоходов добывающих компаний

Tекст: Евгений Поздняков

«Самое главное, над чем работала Госдума девятого созыва в первый месяц, – это проекты законов бюджетного пакета. Речь идет о федеральном бюджете, бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также о ряде других законопроектов, связанных с формированием бюджета», – пояснила Элеонора Кавшар.

Для комитета особое значение имела социальная составляющая бюджетных решений. От заложенных на ближайшую трехлетку параметров зависят обеспечение социальных обязательств перед гражданами: пенсии, пособия, выплаты, соцпомощь, льготы и так далее.

«У фракции ЛДПР были свои предложения в проект бюджета. Мы обратили внимание на ряд моментов, которые вызывают у нас определенные опасения. К примеру, сокращение межбюджетных трансфертов почти на 4%. Помимо этого, в госпрограмме «Социальная поддержка граждан» пока что не предусмотрено новых мер для роста рождаемости, хотя суммарный коэффициент рождаемости к 2029 году должен вырасти почти до 1,6. Сейчас он всего 1,3. Тем не менее, этот проект бюджета гарантирует исполнение всех социальных обязательств, несмотря на необходимость доработки отдельных моментов, поэтому фракция ЛДПР его поддержала», – отметила Кавшар.

В числе других вопросов бюджетного пакета депутат выделила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Документ предусматривает введение налога в 2027–2029 годах: ставка для большинства облагаемых видов полезных ископаемых составит 30%, для золота – 20%. Предполагается, что налог будет взиматься с дополнительной стоимости добытого сырья, возникающей при благоприятной ценовой конъюнктуре мировых рынков.

«Это хороший пример того, как законодатель пытается пополнить федеральный бюджет не за счет обычных граждан, а за счет бизнеса, причем весьма прибыльного», – сказала Кавшар.

Параллельно с бюджетной работой комитет занимался вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат и защиты трудовых прав. В частности, рассматривались предложения по совершенствованию пенсионного и социального обеспечения жителей Донбасса и Новороссии.

В сфере трудовых отношений комитет рассмотрел предложения об установлении сроков, в которые работодатели должны предоставлять профсоюзам информацию для защиты прав работников. Также обсуждались гарантии оплаты труда и компенсаций для вахтовиков, в том числе при увольнении до окончания учетного периода.

В первый месяц работы нового созыва собственные инициативы представила и фракция ЛДПР. Они касаются проблем ЖКХ, контроля за выплатами иностранным работникам и поддержки начинающего бизнеса. В частности, депутаты предложили сократить с 30 до 20 дней срок рассмотрения жалоб граждан на проблемы в сфере ЖКХ. Другая инициатива предусматривает перевод зарплат иностранным работникам только на счета в российских банках. Авторы считают, что это сделает выплаты прозрачнее и упростит контроль за уплатой налогов и страховых взносов.

Кроме того, фракция намерена продвигать инициативы в миграционной сфере, в том числе добиваться сокращения отдельных мер поддержки для иностранцев. Высвободившиеся средства ЛДПР предлагает направлять на поддержку российских граждан, особенно с учетом ограниченности бюджета.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан.