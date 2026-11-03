После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.