МИД Венгрии объявил закрытым вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией

МИД Венгрии: Вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией исчерпан

Tекст: Вера Басилая

Министр назвала произошедшее стандартной дипломатической процедурой, которая применяется при определенных обстоятельствах, передает ТАСС. «Этим шагом Венгрия стремилась обеспечить свою национальную безопасность. <…> Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт», – заявила Орбан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В середине сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обязательном ответе Москвы на решение властей Венгрии выслать 10 российских дипломатических работников.

В начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.